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17/01/2024

中環美食｜平食Omakase級數刺身！日本鮮魚專門店每月上演原條吞拿魚解體Show！現場歎鮮嫩大中拖羅、限時送牛油燒帆立貝

#Food News #赤身 #優惠 #食家精選 #Uoya ZEN #吞拿魚 #吞拿魚解體 #中環 #魚屋 #拖羅 #帆立貝 #刺身 #日本菜 #壽司 #美食地圖 #試食報告 #週末好去處
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Photo: 由作者提供

　　中環威靈頓街有一間叫做魚屋 Uoya ZEN，於2023年開業，過去一年都頗有人氣，因為該店出售的刺身和壽司的價錢親民，品質亦很不錯，對於現時不再隨時花幾千元吃Omakase的消費者來說，大概是一個小小刺身壽司天堂。

 

　　點解可以平靚正？因為贏在起跑線囉 —— 魚屋 Uoya ZEN背後的是食材入口兼批發商Zen Foods Co., Limited，早於於2003年10月創立，在業界頗具名氣，專門入口批發呑拿魚、鮮魚、活貝、新鮮蔬菜、和牛、冷藏豬肉、冷藏雞肉等日本高級食材，各酒店、日本餐廳及大型超級市場都是它的客戶。當入口批發商都華麗轉身擔當零售商，一般店舖根本冇得鬥㗎。

 

　　在以前 —— 我意思是只是一年前，這類店像香港各大食肆或食品店一樣，是不愁沒有生意，但現在全香港都被深圳洪流淹蓋，大家是時候去努力做宣傳推廣。

 


魚屋 Uoya ZEN位於中環威靈頓街，在行人天橋之下，很容易找。

 

　　魚屋 Uoya ZEN其中的一大賣點，是來自日本的藍鰭吞拿魚刺身，每個月更舉行兩次由日籍水產專家現場表演原條吞拿魚解體Show，提供即場試食鮮味十足的魚生刺身，都真的好有gimmick。話說一月初的原條吞拿魚解體Show，該店廣邀傳媒與KOL出席，當日場面都好熱鬧。

 


每個月舉行兩次日本原條吞拿魚解體show，當日吸引不少傳媒和KOL出席觀看。

 


由駐店日籍水產專家日高勝利先生即場將來自鹿兒島的65公斤原條吞拿魚解體，真是百分百日本體驗。

 

下一頁：吞拿魚解體show！即切「中落」最鮮美

 

 

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