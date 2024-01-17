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17/01/2024

運動瘦身 | 利用「梳化時間」運動Keep Fit！輕鬆Push up訓練核心肌群、躺在梳化抬腿瘦腿兼鍛練臀部、坐低單腳深蹲！4個簡易動作跟住做

#健康生活Tips #運動KeepFit #核心肌群 #瘦身大法 #生活百科 #臀部 #梳化
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Text: Kennis Wong

　　下班已很晚，吃過飯後就想「撻」在梳化上輕鬆一下！健康教練Dana Santas在CNN Health分享「梳化時間」運動，全部都可以依靠著梳化進行，讓你好好把握看電視睇片時間Keep Fit！

 

運動瘦身 ︳ 1. 靠梳化邊伏地挺身（Elevated push-up）

 

　　第一個動作可以用兩手扶著梳化邊，然後伸直雙腳，嘗試讓核心肌群保持結實狀態，再做伏地挺身。如果感到太吃力，可以跪下進行這個動作，重複8至10次。

 

（圖片來源：CNN Health）

 

運動瘦身 ︳ 2. 單腳深蹲（Single-leg box squat）

 

　　第二個動作會比第一個動作辛苦，大家可以挑戰一下自己以單腳站立在梳化附近，然後輕輕坐在梳化上，另一隻腳向前伸直並提得愈高愈好，再站起來，以貼著地上的腳為重心，做出單腳深蹲的動作，同樣重複8至10次，記得兩隻腳要交換進行，否則只能操練到一邊的力量！

 

（圖片來源：CNN Health）

 

運動瘦身 ︳ 3. 坐姿扭轉式（Seated twist）

 

　　梳化上的咕（口臣）終於大派用場了！第三個動作是坐姿扭轉式，首先要準備2個咕（口臣），一個放在一雙大腿之間夾好，另一個則以雙手拿好，並輕輕扭腰放在一邊，再移到中間維持數秒，然後放到另一邊，重複16至20次，做這個動作時要維持背部及臂部穩定，切勿一同移動。

 

（圖片來源：CNN Health）

 

運動瘦身 ︳ 4. 抬腿（Leg lift）

 

　　完成三個動作已經很累？還有一個就完成了！最後的抬腿動作可以躺在梳化上進行，以一隻手撐起身體，並將貼著梳化的腳呈90度擺放，再提起另一隻腳，抬起時腳趾應指向電視方向，切勿垂直指向前方，重複提起、放下8至10次。如希望鍛練臀部，可以在抬腿時把腳向著電視方向或呈接近90度提起。

 

（圖片來源：CNN Health）

如希望鍛練臀部，可以在抬腿時把腳向著電視方向或呈接近90度提起。

（圖片來源：CNN Health）

 

「梳化時間」運動詳情請按此

 

　　大家希望爭取每分每秒盡量做多一點運動的話，不如一起在看電視期間郁動一下，鍛練一下肌肉！

 

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