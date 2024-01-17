IU李知恩5月來港舉行演唱會！推介「國民妹妹」5套劇集、電影及綜藝！大熱奇幻浪漫《德魯納酒店》/ 與朴敘俊再合作CP感超強

韓國人氣歌手IU李知恩宣布了「2024 IU H.E.R. World Tour Concert」世界巡迴演唱會，更加指會在5月舉行香港站，消息一出，令到一眾歌迷十分期待！「國民妹妹」IU除了歌喉了得外，演技更是一流，她曾經拍過不少的劇集，套套都是大熱。今次會跟大家分享一下5套IU李知恩出演的劇集、電影及綜藝，一齊感受「國民妹妹」的魅力！

IU李知恩劇集│1.最佳李純信 - You're the Best, Lee Soon-shin



說到經典，當年IU出演了一套50集的電視劇《最佳李純信》，這套劇集在韓國十分受歡迎，更令很多人認識到IU演員的一面。故事講述女主角李純信是一名十分開朗、充滿朝氣的年青人，但對比起兩位優秀的姊姊，自己是一個相貌平庸，讀書一般的平凡女孩。在她找不到一份長工時，遇上Gabi Entertainment藝人經紀公司老闆申俊浩。申俊浩將李順心打造為明星，李純信為了成為演員而努力。大家可以在myTV SUPER上看到啊！

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