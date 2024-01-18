減息是吉兆，何來凶兆？看圖一。

圖已在此欄出現不止一次，但今次要補上一圖：圖二。

圖二是SOFR，甚麼是SOFR？（見欄一「SOFR是甚麼？」）。簡單說是銀行同業拆息。在2023年12月5日忽然急升，升破2023年2月的高位，及直逼2021年1月的高位。這個2023年12月5日的急抽，不是一次急抽，而是在2024年1月初也急抽，這兩次急抽，竟直逼2020年的金融危機時的波動區（圖三）。

SOFR是銀行同業拆息，是有抵押的同業間融資，如SOFR抽升，代表的是：

(1)市場資金緊；

(2)借拆對手的信貸風險高，即是這個行家可以倒閉，所以不能不收多點息。

以上兩點都是跟美國金融界間的頭寸有關，我們這些香港散戶知啲乜吖。如果想知，去問下本港銀行的美元定存息率，華爾街缺錢，必定會去全球撈的，不能不出高息。

美國金融界缺錢

SOFR近月迭連急抽升，是真正反映美國金融界缺錢，即資金流動性不足。美儲局不是派錢嗎？又為甚麼會使華爾街不夠錢？

這又要講到另個華爾街的水池，RRP，是甚麼，（見欄二「RRP資金跌破萬億美元」）。

數年前美國QE後，認為危機解決了，就做QT(收水)。但一收，市場就無錢了，在2019年9月，唔知邊啲炒家計錯數就使當時的Repo Rate急升上十多厘，全華爾街都在撲水找數。要明白，到時限找不了數，就是違約(Default)，可以掀出個骨牌效應，使整個華爾街倒下。雷曼兄弟爆破就是因雷曼違約，帶出倒骨牌效應，一旦救遲啲，倒下了幾塊，後續就無以能阻。

美聯儲局見過鬼怕黑所以當日立即向市場大注資，救了過去。之後就推出了個Repo，以稍高於市場息去吸引資金去存於美聯儲局，作為個必要時可用的消防水缸。

由於美聯儲局之後一直低息幾近零，所以這個ON Repo就之前的平均只有三千幾億美元，一度增大至逾二萬多億美元。不過近年美聯儲局又QT，又加息，這個Repo的蓄水便被抽出（見欄二「RRP資金跌破萬億美元」的圖便知），到今時只回到五千多億了。

嗱，如Repo水池一直跌，美股一有下跌，邊度班水來頂住個市？可以向同業借拆，那時SOFR便又抽升囉，美股又死多幾錢重囉。

美股過去數年，食順了美聯儲局的低息，又靠之前消防蓄水池(Repo)有接濟，才使美股跌極不落，出現了長升的神話。但出來行，借咗梗要還。

何時時辰到，如美聯儲局3月減息，應是美國金融市場有難了。市場今時爭拗3月減定6月減，但就不看美儲局為何要焗減，那跟瞎子摸象無分別。

灰犀牛已現，點做？各自執生。

(投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。)