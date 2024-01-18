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18/01/2024

比比星期四｜港股喜迎年內第二次升市 放眼亞太區仲有乜選擇？｜中美多項經濟數據出爐

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嘉賓：凱基亞洲投資策略部主管　溫傑

 

　　恒指高開24後倒跌，開市不足5分鐘跌穿昨日低位(15194點)，低見15183再創逾14個月低位；其後拗腰反彈逾百點。雖然港股有望迎來年內第二次升市，不過四日瀉1025點，今日反彈至15400點已經遇阻，若然投資者想分散風險，亞太區其他股票市場又是否可取？投資時需要注意什麼因素？美國12月零售銷售按月增加0.6%，是3個月以來最大增福，反映聖誕假旺季的消費市道穩健，有關數據怎解讀？市場對聯儲局3月開始減息的預期進一步降溫，美股或大幅回吐？內地最新三頭馬車數據好壞參半，房地產開發投資連續第二年負增長，反映救市措施未見成效，A股、港股會否繼續尋底？

 

 

影片網址：https://youtube.com/live/ZuD7VEH2ngk

 

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