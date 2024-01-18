香港正處於冬季流感期，除流感外，市民也要預防其他如新冠、支原體、腺病毒、合胞病毒肺炎等呼吸系統疾病，同樣須加強個人保護措施。打預防針，流感針爭議較少，但對新冠疫苗「打不打針？」和「打甚麼針？」這兩個問題，今時市民始終還是要回答了。

打不打針？

從今天（18日）起，所有高風險人士（包括50歲或以上人士、18至49歲有長期病患的成年人、6個月大或以上免疫力弱的人士、孕婦及醫護人員）可於網上（按此）預約，接種XBB新冠疫苗。

為保障市民健康，政府呼籲市民特別是高風險群組人士，盡快打任何一種新冠疫苗，並強調所有疫苗，包括滅活、信使核糖核酸（mRNA）原始株或二價疫苗，以及XBB疫苗均能有效預防重症及死亡。

如看截至周日（14日）的數字，香港絕大部分人都已打了3針（80%至94.6%，見表），而最值得關注的仍是長（60歲或以上） 、幼（6個月至3歲）兩個群組（圖一）的打針情況。

（圖片來源︰coronavirus.gov.hk）

（圖片來源︰coronavirus.gov.hk）

任何高風險人士，只要距離上一針新冠疫苗或感染新冠（以較後者為準）超過6個月，已可打加強針（圖二），更可同時打新冠和流感針，詳見網頁（按此）。

（圖片來源︰衞生防護中心）

打甚麼針？

關於打mRNA，筆者之前已不時引述外媒資訊，指出有愈來愈多病例、研究及數據顯示，mRNA疫苗有許多風險，包括心肌炎、心包炎等、糖尿病，以及較嚴重的不良反應（或「異常事件」），例如血栓、免疫系統疾病等。有研究甚至發現，mRNA可能在細胞中整合或重新轉錄，損害器官和組織。

去年11 月，日本有項研究在《科學報告》上發表。研究發現，與男性和長者相比，女性及年輕人打mRNA疫苗後，出現副作用的頻率更高，包括與發炎和免疫失調有關的頭痛及關節痛，而且復元時間更長，後果更嚴重 。

美國疾控及預防中心（CDC）每周發病及死亡率的報告也顯示，大部分出現過敏反應的都是女性。網上醫學平台JAMA Network Open 的一項研究同樣指出，女性傾向於報告 Moderna 和輝瑞疫苗接種的不良影響。

科興停產

不過，雖然mRNA疫苗存在許多風險，但滅活疫苗近日也傳出令人不安的消息。內地《極目新聞》早前報道，科興停產新冠滅活疫苗，坊間更傳停產與內地官員受賄有關。科興是本港唯一採用滅活技術，並獲註冊的新冠疫苗，但目前再無新冠疫苗產品銷售。

至今全港有逾20萬人首3針都打科興，相信市民尤其是長者對科興有一定需求。呼吸系統科專家許樹昌教授則指出，科興以原始病毒株研發，對預防新變種病毒效用較弱。

政府強調，目前科興疫苗的庫存足夠應付本年度預期使用量。有意打針者還宜自行衡量兩款疫苗的風險、預防效用、自己的健康狀況等，然後再決定。世衞就預期於今年3月，審議日後有關新冠疫苗使用的建議，包括疫苗可預防的變種病毒株，以及不同技術平台疫苗的使用，但世衞的遠水救得了港人打針疑慮的近火嗎？

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