內地46歲網紅醫生猝逝！網傳生前過勞及染新冠誘發心臟病亡？日睡幾多小時有效護心？

擁有超過13萬粉絲追蹤的內地網紅醫生朱翔，日前突然猝亡，終年46歲。據其生前同事透露，朱翔早前曾透露患上感冒，未知與其死因是否有關；亦有消息指他可能因過度忙碌，誘發突發心臟病。作為麻醉科醫生兼網絡紅人，朱翔突如其來的死訊令外界深表震撼；而他生前最後一則帖文，是於1月10日在抖音上分享一段患者手術後的影片，向公眾分享醫學知識，令人欷歔。

綜合內地傳媒報導，朱翔於上周五（12日）凌晨4時51分不幸離世，終年46歲。他生前從醫20多年，一直非常用心工作。此外，為了教育及與大眾分享更多醫學知識，生前於抖音以「麻醉醫師朱翔」為名開設帳號，發布200多則影片，積極與網民互動，解決大眾醫學上問題，因此廣受網民歡迎，累積粉絲達13萬人。在他去世的前兩天，即1月10日，他在抖音上分享了一段患者手術後的影片，向公眾講解醫學知識。而在他死後，更出現「漲粉」至少2萬人的情況。

網傳染新冠誘發心臟病猝死

至於其離世原因，目前仍未有定案。據其生前同事透露，他「前陣子感冒了，可能有一定的關係」；有人亦懷疑可能是他生前過份忙碌，加上感染新冠肺炎，未有得到充分休息，不排除因此誘發心肌炎，最後發展成心肌梗塞致猝死。

事實上，由朱翔過去上載的影片可見，他常常深夜才能下班。2023年6月的一段影片中，他下班後說道：「下班啦，希望值班同事後半夜不忙，健康最重要」；同年9月的一段影片中，有同事問他：「都這麼晚了才下班，怎麼感覺您還是那麼快樂啊！」朱翔則回答：「是啊，我們的快樂就是病人可以平平安安回到病房，我們可以高高興興回家！」

朱翔最後一次更新影片是在上周三（10日），為公眾教育麻醉科知識。影片留言區有許多網友表達了緬懷，有網民更指他不久前才於線上回答自己提問，因此對其離世實難以置信。

大部分猝死個案與心臟病有關

心臟病和腦血管病是本港第二號殺手疾病，部分人第一次病發前可能不會出現任何徵狀，而忽略了患病的可能性。本港心臟科專科醫生高耀鈞接受訪問時表示，大部分猝死個案與心臟病有關，多數猝死原因是急性心肌梗塞。病發時，一般以5分鐘內為「黃金急救時間」，當心臟停頓時間越長，死亡率會越高。當中，有6大高危因素恐增猝死風險：

6類猝死高危因素

1. 冠心病

2. 患高血壓、高血脂、高血糖

3. 吸煙

4. 患心肌病

5. 心律不正

6. 家族有心臟病史

資料來源：心臟科專科醫生高耀鈞

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6大護心建議

香港心臟專科學院提供以下6個護心建議，以保持心臟健康：

1. 低油鹽糖、高纖維及零反式脂肪飲食，多看食物營養標籤

2. 定期監察身體，如量血壓、血糖、體重

3. 每日睡足7至9個小時

4. 每周運動最少75分鐘（高強度）或150分鐘（中強度）

5. 65歲以上每周3天做平衡力運動，如單腳企

6. 戒煙

資料來源：香港心臟專科學院

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