愛回家曹總搭港鐵被野生捕獲！2022年因健康問題離開劇組！網民：愛回家沒有曹總就是差點感覺

在無綫最受歡迎處境劇之一的《愛回家之開心速遞》中，飾演土豪曹總的劉一飛，2022離開劇組，當年因為健康問題就離開沒有繼續拍劇。近日就有網民搭港鐵的時候巧遇曹總，忍不住偷影，大家都十分懷念這個曹總，而且都好入戲，關心曹總的紅顏知己下落。

（網上截圖）

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網民發帖文，以「地鐵偶遇曹總」為題，貼出一張在港鐵車廂內，見到曹總正坐著，低頭聚精會神做「低頭族」玩手提電話。而且打扮樸實，雙腿夾著一個小型行李喼。跟以往在劇集內的「御用土豪」 角色打扮相差甚遠，但標記性的茶色眼鏡和髮型，就令人一眼就認出這個貼地曹總。

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網民寫道，「見到曹總好緊張，我們互相對望了一會，互望時我不敢打招呼，怕對方不理我啊，全程扮沒有反應算了。」而在旁邊的乘客也一樣，沒有太刻意打擾曹總。其他網民似乎都太耐沒見曹總，不斷留言表示十分掛念曹總BB，其他人留言道，「愛回家沒有曹總就是差點感覺」、「TVB御用的內地人」。還有人關心問，「水水（熊若水 呂慧儀飾）呢？」似乎大家都好懷念這對熒幕CP。

劉一飛飾演曹總一角都相當投入，2022年在IG貼出「長輩圖」，宣布離開《愛回家》時，也相當入戲，他寫道，「本人因健康問題，要暫別大家一陣子，多謝各位關心和祝福!我已經把公司轉售了一位城中名人，希望佢同潮偉（袁文傑飾 ）繼續合作愉快。」