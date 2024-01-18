張寶兒產後因藥物敏感全身滿佈紅疹！指剖腹產子方便袁偉豪向劇組請假

張寶兒在去年11月17日誕下兒子「袁咕碌」，當日老公袁偉豪都有陪伴生B。繼早前分享前往內地坐月經驗後，張寶兒亦拍片介紹在香港月子中心的坐月體驗。她留言：「好多人問我，到底BB係開刀定順產、係咪餵母乳？等我喺呢條片一一回覆大家！另外，我選擇咗喺港安醫院的生產同埋產後延長服務（即係月子中心），所以想分享吓今次坐月嘅體驗畀大家！」

今次是張寶兒的第一胎，她選擇了剖腹產子：「因為我爸話開刀生BB個頭會圓啲，同埋方便老公預時間同劇組請假，喺我生產時陪伴在側。」她又指在佗B時不辛苦，「袁咕碌好錫我，呢個經歷係好感恩。」她亦大讚袁咕碌好聽話，好肯食奶，「而姑娘都話我好犀利，第一胎就咁快上到奶。」

張寶兒指現在都是主力餵人奶，希望提供足夠抗體畀BB之餘，更增強她與囝囝之間的bonding。她又指現在與「袁咕碌」有不少互動，囝囝有好多表情，成日皺眉又成日笑，讚他是專業演員。張寶兒又指現在已好享受與BB相處的時間，有一次試過6個鐘沒有見過BB，已非常掛心。

雖然懷孕過程不算辛苦，但在產後一段時間，張寶兒身上出現了紅疹，「紅疹都蔓延到全腳，肚皮同背脊都有。皮膚科醫生話我係好典型嘅藥物敏感情況，可能係我身體對抗生素敏感。以我所知，我身體唔係好受得抗生素，抗生素本身係想預防傷口感染，係預防性。喺醫生建議下，就停咗抗生素，轉搽抗敏感嘅藥。」幸好紅疹只出了兩次，之後亦慢慢退散。