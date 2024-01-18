  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
世事政情
娛樂情報
FOCUS政經范局政是有心立會透視鏡雷鳴天下容我世說威少看世界飛常談台灣熱話暢所欲妍葉劉的地球儀易經看世界
關鍵字：立法會 選舉 中美關係 大灣區 烏克蘭 拜登 國安法 大國博弈 俄烏戰爭 以巴衝突 香港脈搏 聚焦神州

18/01/2024

張寶兒產後因藥物敏感全身滿佈紅疹！指剖腹產子方便袁偉豪向劇組請假

#紅疹 #張寶兒 #藥物敏感 #袁咕碌 #袁偉豪 #月子中心 #影視娛樂 #皮膚病 #產子 #坐月
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章

　　張寶兒在去年11月17日誕下兒子「袁咕碌」，當日老公袁偉豪都有陪伴生B。繼早前分享前往內地坐月經驗後，張寶兒亦拍片介紹在香港月子中心的坐月體驗。她留言：「好多人問我，到底BB係開刀定順產、係咪餵母乳？等我喺呢條片一一回覆大家！另外，我選擇咗喺港安醫院的生產同埋產後延長服務（即係月子中心），所以想分享吓今次坐月嘅體驗畀大家！」

 

　　今次是張寶兒的第一胎，她選擇了剖腹產子：「因為我爸話開刀生BB個頭會圓啲，同埋方便老公預時間同劇組請假，喺我生產時陪伴在側。」她又指在佗B時不辛苦，「袁咕碌好錫我，呢個經歷係好感恩。」她亦大讚袁咕碌好聽話，好肯食奶，「而姑娘都話我好犀利，第一胎就咁快上到奶。」

 

 

 

　　張寶兒指現在都是主力餵人奶，希望提供足夠抗體畀BB之餘，更增強她與囝囝之間的bonding。她又指現在與「袁咕碌」有不少互動，囝囝有好多表情，成日皺眉又成日笑，讚他是專業演員。張寶兒又指現在已好享受與BB相處的時間，有一次試過6個鐘沒有見過BB，已非常掛心。

 

 

　　雖然懷孕過程不算辛苦，但在產後一段時間，張寶兒身上出現了紅疹，「紅疹都蔓延到全腳，肚皮同背脊都有。皮膚科醫生話我係好典型嘅藥物敏感情況，可能係我身體對抗生素敏感。以我所知，我身體唔係好受得抗生素，抗生素本身係想預防傷口感染，係預防性。喺醫生建議下，就停咗抗生素，轉搽抗敏感嘅藥。」幸好紅疹只出了兩次，之後亦慢慢退散。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

轉載自: 晴報

【訂閱有賞】25度生活YouTube頻道 暖暖冬日賞你etnet 30週年珍藏版2024年曆卡 + keroppi加大版毛毯！► 立即訂閱

我要回應

更多娛樂情報文章

你可能感興趣

#紅疹 #張寶兒 #藥物敏感 #袁咕碌 #袁偉豪 #月子中心 #影視娛樂 #皮膚病 #產子 #坐月

更多世事政情文章

放大顯示
吾港吾知

職場新常態

最緊要健康

精選文章

投票區

DIVA CHANNEL

  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
etnet Chill

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

2024生肖運程Part2: 屬龍、馬多意外？屬蛇、羊多是非？邊個生肖有機會升職？呢個生肖生肖一定要避免水上活動！

【訂閱有賞】訂閱健康好人生YouTube頻道 賞你etnet 30週年珍藏版2024年曆卡 + etnet精美筆記本

etnet定存息率比較神器！幫你搵邊間銀行最高息

etnet.com.hk