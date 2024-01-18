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18/01/2024

詐騙手法｜投資騙案新招！屋企收到奇怪速遞呃你入投資Group！守網者：明目張膽至極！同場：守網者設WhatsApp頻道睇最新資訊

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Text: Sammy Leung

　　大家最近有沒有遇過一些新的詐騙手法？大家看到新型的詐騙手法又會不會提醒自己的家人或朋友呢？大家認為自己少一點上網，就會少一點遇到騙案，但其實你就算安坐家中，可能都有騙徒「騙到上門」，所以大家一定要小心。今次就要介紹守網者公布最新的騙案手法，有騙徒企圖呃到上門！另外，守網者在WhatsApp開設了「頻道」（Channels），只要大家加入，就可以即睇守網者的資訊！

 

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　　守網者近日在Facebook「CyberDefender 守網者」公布最新的騙案手法，指竟然有投資詐騙邀請函寄上門，到底是怎樣一回事呢？原來守網者收到市民報料，指自己家中收到不知名的速遞信件，當一打開就會看到裏面有一封藍色邀請函。而邀請函大致內容是邀請大家加入「日興商學院」，說明了「日興商學院」的舉辦目的及加入後的福利等等。一不小心，真的以為是真的邀請函！

 

 

　　但該函邀請會有一個二維碼，大家只要嘟一下就會加入名為「日興商學院」的WhatsApp群組，騙徒聲稱可以學習投資技巧。而守網者發現，這個群組與過往的網上投資騙案的手法一樣，包括群內有大量假股民做媒、提供登錄簽到送福利、有投資明師「林Sir」教路、晚上九時直播投資課堂等等。

 

 

　　所以守網者預計，騙徒下一步會邀請大家到假網站或下載假App開戶，參與騙徒自製的投資計劃，最後大家會跌入投資騙局中。守網者指，騙徒為了騙大家的信任，竟然會不計成本印製精美宣傳單張，單張上更印上2家本地金融機構的名號，最後仲花費$18元速遞費隨機投寄，形容這是「明目張膽至極」。所以大家定要小心，不要被這種新手法騙到，不要隨便相信投資貼士，投資前用「守網者」網站的「防騙視伏器」或「防騙視伏App」評估一下詐騙風險。

 

下一頁：過去一周詐騙投資平台／手機App+點加入守網者WhatsApp頻道

 

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