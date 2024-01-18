職場生存法則 | 上司凡事干預+情緒敏感＝缺乏安全感！與上司相處如拍拖！如何調教你上司？

如果你上司屬一位較為自戀或自我中心的話，咁佢哋好大機會都係冇乜安全感嘅人。同事工作事無大小都會干預一番，經常限制你開會時嘅發言，而且情緒變幻無常，決定一時一樣，令你工作寸步難行。其實上司對你缺乏安全感同拍拖好相似，永遠係相向，一方面係個人性格，另一方面係你能唔能比到對方安全感，以上兩點只要出現一點都會令事情失衡，最後情緒過份敏感下而做作好多過界線事情。如果面對毫無安全感上司，必先學會調較你上司，令佢冇咁擔心之餘同時令你工作得以正常運作。

一個人如果缺乏安全感，係好容易會無限惡化落去。第一日返工新同事如用咗佢最唔鍾意嘅文件格式，之後已經冇運行。所以當遇到呢類上司，首要任務係先唔好令佢病情惡化。喺適當距離下觀察根源何在，了解佢根源問題。意思並非指佢是否著緊文件格式還是溝通用字，呢啲只係佢無安全感下所作出嘅行為，並非根源於在。而指佢係咪擔心自己能力不足會被下屬取代，或者係老闆迫得太緊導致過份擔心工作出錯等等，了解後再嘗試對症下藥。

首先要明白，我哋好難估計做啲乜野事情會令佢情況惡化，著眼點反而係做啲乜野先會令安心。例如學習如何「做多少少」，嘗試做超過上司預期嘅事情，但又要拿捏得宜，唔可以畀佢得一想三。如上司原本只要你交一個計劃書方案，但其實最理想就係做兩個方案。當佢覺得有選擇或有後備方案時，就會佢對你信任度加強。雖然會加重工作量，但仍然值得作長遠投資。再者你交兩個自己早有準備嘅方案，能減低佢提出一個天馬行空念頭嘅機會。另一方面，你亦可以值著比較兩個方案，去提高對你有利方案嘅成功率，一舉兩得。

另一樣較為被忽略事情係，當公司/工作出現危機時你如何協助上司。無安全感嘅人雖然口硬，但心底裹其實好想有人明白佢，亦希望有一個真伙伴扶持。尤其喺危機處理時，無安全感會令佢哋更加徬徨無助。可惜大部分員工面對呢啲情況時會較為被動，怕自己講多錯多。其實主動面對、做更多功夫去幫助上司。畀佢知道你係一位賢臣，幫同陪伴佢渡過難關，而唔係乘人之危，就能把握時機去建立佢對你嘅信心。

下屬好難改變上司冇安全感嘅問題，但你可以較主動去迎合佢。用你自覺舒服方式去滿足佢嘅不安全感，總好過佢做出一連串你過火嘅行為，而令關係惡化。



