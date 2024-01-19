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19/01/2024

龍年九運賞你財到福到！收睇行運攻略，贏走7-Eleven現金券或姆明環保袋！

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龍年九運賞你財到福到！收睇行運攻略，贏走7-Eleven現金券或姆明環保袋！

踏入2024龍年之際，地運已經悄悄從下元八運轉為下元九運，隨之而來嘅變化，大家其實或者呢兩年已經或多或少感受到喇。

不過具體有咩變化，邊幾年起伏比較大，我地應該如何適應、如何部署，甚至係可以如何係黎緊20年都行運呢？咁就要收睇我地25度生活Youtube Channel裡面嘅特備龍年九運節目，我地請黎4位師傅，包括蔣匡文、呂法傳、蘇民峰、以及麥玲玲，同大家講解未來運程。

我地亦想同大家玩遊戲，相信大家睇完影片，了解好多知識之餘，對自己仲有部分疑惑想知想問，而家只要完成以下步驟，並提問你想知嘅九運疑惑，我地就會將問題交俾師傅，師傅有機會係節目上解答大家嘅困惑，同時，我地亦會根據作答內容挑選出幸運兒，送贈7-Eleven HK$20現金券，或者精美姆明環保袋，等你有錢財，有「福袋」袋住福氣！獎品數量有限，先到先得，快啲參加啦！

 

參加方法：

1. 訂閱/Subscribe  25度生活YouTube Channel

2. 收睇 2024龍年九運行運攻略

3. 回答問題並填妥個人資料：https://bit.ly/3sTk5j9 

 

獎品：7-Eleven HK$20現金券乙張 或 精美姆明環保袋乙個（先到先得，送完即止！）

 

 

 

 

 

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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