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騙局大拆解
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18/01/2024

騙局大拆解｜Google搵到假Pizza落單網站？因為蒐尋器搵到嘅Link可能係毒Link｜教你點防範搵到假Link毒Link

#騙局大拆解
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　　近期有網友反映，原本打算係Google搵某間出名Pizza店網站，打算網上落單叫Pizza，點知過左一陣，發現自己張信用卡俾人碌左幾千蚊歐羅！原來Google蒐尋器都唔係100%安全，更有機會係推薦啲釣魚網站俾你！而有一個方法係可以防止自己走入去釣魚網站！

 



Google推薦反而最危險，因為黑客係可以隨便落廣告

 

原來呢堆都係假LINK?(網上圖片)



　　大家去Google Search個陣，都以為頭幾個選項一定最安全，而且命中率最高。咁就唔一定啦！因為關鍵字頭幾個選項，其實商戶係可以隨便落廣告，從而推高自己「觸及率」，你會見到搜尋項目會有「贊助」呢兩個字，即係代表商戶就呢個關鍵字落廣告。而呢種廣告方式都係系統同人工智能代辦，無經人手，所以連Google自己本身都唔知道落廣告嘅客戶係咪商戶本身。

 

網友話呢個假網站真係好難分辨真假！（網上圖片）


　　有黑客見到呢個漏洞，就會嘗試起一個釣魚網站，去充當原本嘅商戶，因為落廣告就可以令自己個釣魚網站排得更先，甚至比真嘅網站更前！呢種釣魚網站就係呃啲唔留神嘅人，最後就梗係想拎到你嘅信用卡號碼啦！早前更有人扮比特幣買賣網站，除左呃信用卡仲呃埋電子虛擬錢包。


PHD :密切關注有關事件


　　相關Pizza鋪PHD表示，密切關注有關事件，並已就事件即時向相關搜尋引擎公司舉報，顧客可使用PHD APP或到PHD的官方網站www.phd.hk訂購美食，並呼籲消費者提防假冒網站，時刻提高警覺以防誤入可疑網站提供個人和敏感資料而受騙。

點分辨真偽？一句講晒，揀選「贊助」以外嘅連結


　　其實呢類Google「毒link」並唔係咩新鮮事，早幾年前已經出現，而唯一避免「中招」嘅方法，就係揀選「贊助」以外嘅連結。通常Google會就關鍵字提供三至五個「贊助」連結，而且都係頭一二三位，而沒有贊助嘅首項連結，多數都係真Link。


　　仲有一個方法去辨別網站真偽，亦都要必須養成嘅良好習慣。對於首次輸入信用卡嘅網站，建議第一次入號碼個陣，就亂打一通。如果亂打一通都可以付款成功，就代表果個網站100%係假！因為信用卡嘅號碼組成係基於數學原理，並且交易期間要經過Visa/Master認證，只有假網站先可以亂打號碼都會成功，因為唔使認證！記住呢個良好習慣啦！

 

撰文：李皆穎

 

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