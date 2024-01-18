珠海好去處｜珠海打卡餐廳推介！中式園林風室內小橋流水 / 露天泡泡屋在星空下睇日月貝 / 木調風格古樸茶室

港人假日愛北上遊玩，平時除了去深圳之外，珠海都是港人的一大目的地，但大家去珠海會去甚麼餐廳呢？若餐廳非常IG-able，大家的心情必定會更加高興。今次會為大家找出一些小紅書網民推介的網紅餐，全部打卡拍照都十分漂亮，大家去珠海時可以去看一看！

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珠海打卡餐廳│1. 觀海：主打粵菜！無敵海景睇港珠澳大橋

第一間是在小紅書上很多人推介的「觀海」，這間餐廳主打粵菜，先說說到底這間餐廳為甚麼這麼多人推介打卡！原因是餐廳環境真的十分好，在電梯走出來，推開門就會看到無敵海景，而店內有很多海景包廂，大家喜歡看海的朋友可以來這餐廳，另外向外望還會見到整條港珠澳大橋，相當漂亮，隨手都可以拍到打卡照片！

圖片來源：小紅書@李滷蛋

圖片來源：小紅書@白茶清歡

圖片來源：小紅書@姚冰冰Victoria

而「觀海」主打粵菜，大部分在小紅書上的食評都是好的，所以大家可以放心一試！小紅書網民推介菜式有滑嫩可口的觀海私房雞、香甜軟糯的荔浦香芋南瓜煲、鮮嫩多汁又新鮮的生猛鮑魚蝦焗東星斑、超香的艾蒸米糕、鹹香的極品粉絲煲！

圖片來源：小紅書@白茶清歡

圖片來源：小紅書@米諾兒

觀海

營業時間：上午9時至下午2時半、下午5時至下午9時半

電話：0756-8887698

地址：珠海香洲區情侶南路1號4棟301

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