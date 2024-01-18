新年2024｜超市百貨新春優惠大集合！一田逾百款海味42折起/ SOGO幸運抽獎贏咖啡機、足金擺設/ AEON禮盒買一送一

繼 IKEA、國泰品味網店、萬寧之後，各個超市百貨最近也推出龍年新春優惠，像一田賀年食品祭有過百款蔘茸海味低至 42 折、AEON 新春賀歲食品展的餅乾禮盒買一送一、崇光SOGO 則有新春大吉幸運遊戲可贏走 Philips 咖啡機、足金擺件等。即睇優惠詳情。

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新年2024｜新年優惠懶人包︰IKEA送$200現金券／國泰品味網店低至7折！萬寧派車派過萬份福袋！即睇派發時間+地區

新年優惠｜01 一田賀年食品祭︰過百款蔘茸海味低至42折！加餸必買即食佛跳牆、富貴鮑魚盆菜

一田超市及 6 大特別展銷場由即日起至 2 月 13 日舉行「御願緣満」賀年食品祭，搜羅海味珍饈如鮑魚花膠元貝、港日台得體禮盒及應節年貨，統統低至 42 折，願來年口福滿滿！重頭劇一定是鮑魚海味福袋，場內有齊安記、阿一鮑魚、官燕棧等10大老字號品牌，最抵要數「南北行〈金龍吉祥〉鮑魚養生福袋」，集鮑魚、螺片、花菇、發菜、湯包、花茶等 7 款養生好貨於一身，每個亦不過 $288；至於內含 1 套 13 罐鮑魚的「安記 50 周年鮑發財寶盒」唔使 $700 就買到。備受名人熱捧的九龍城海味名店則有「金城x鮑中寶高級海味禮盒」 ，$1,688 有齊矜貴墨西哥野生鮑魚、花菇、元貝，無論是團年飯餐桌大升級，還是送禮亦夠體面！

（圖片來源︰一田百貨）

若大家想團年飯為加餸，一田超市也有一系列翻熱即食美食，如「鮑汁佛跳牆」、「原隻豬手拼紅燒飽魚」、「冬至及新春富貴鮑魚盆菜」等。甜品則有來自北海道的受賞「和樂堂一口麻糬芝士年糕」、米芝蓮推介食店「福元湯圓」及台灣家鄉風味「巧丘客家鹹湯圓」團圓甜蜜大滿足！

今年一田以日式押繪羽子板設計利是封，羽毛的日文讀音「はね」有將厄運揮除之意，押繪羽子板因此成為新年吉祥物，在家中擺放可以祈求子女平安健康，事事順遂！「開運厄除」羽子板利是封以燙金及浮雕設計 ，配合主題圖案御節「縁起物」及「祝い肴」，只要買滿指定金額即可免費換領利是封乙包，每人每次限換10包。先到先得，換完即止。

換領方法︰

1️. YATA-Fans會員於全線一田購物累積滿$500

或

2. 非YATA-Fans會員於全線一田即日購物累積滿$800

（圖片來源︰一田百貨）

一田「御願緣満」賀年食品祭詳情

地點︰

● 全線一田超市（1月17日至2月13日）

● 特別展銷場︰

荃灣廣場 L1 （1月17日至2月13日）

元朗形點1期1樓（1月17日至2月13日）

葵芳新都會廣場 3樓（1月17日至2月13日）

旺角MOKO MTR層 （1月19日至2月13日）

將軍澳東港城1樓 （1月22日至2月14日）

屯門V city MTR層 （1月8 日至2月16日）

網址︰www.yata.hk/

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