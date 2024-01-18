全球最低工資排行榜出爐！這國家每月最低工資不足$600！香港排第幾？人工能否抗通脹？

香港現時的法定最低工資為$40，大家或會覺得這個水平太低，趕不上通脹，又有些人覺得這是一個不錯的保障。原來香港的最低工資並非最低，有一個國家的每月最低淨收入只有$68港元（即約$532港元），連基本糧食需求也滿足不了！究竟哪個地方生活水平如此不如理想？香港在最低工資排行榜排列第幾？

最低工資排行榜｜尼日利亞每月不足$600！香港排列第39名！

優惠平台Picodi最近發佈一項全球最低工資排行榜，調查了67個國家及地區，分析了當中的最低工資變化、基本食品價格的上漲情況以及「生存籃子」的成本與最低工資的比較，並以每月淨收入排次序。結果發現的最低工資水平是最低，僅得68美元（約$532港元），雖然已比去年同期增長83.3%，但當Picodi以牛奶、麵包、米等設計出足以一名成年人維生一個月的食物「生存籃子」並觀察當地物價，發現尼日利亞（Nigeria）食物物價佔最低工資116.5%，即是當地人若賺取最低人工並不足以購買維生食物，是唯一一個國家出現此情況！而第二及第三低是烏茲別克（Uzbekistan，約$586港元）及印度（約$774港元），烏茲別克的維生食物物價亦佔最低工資96.1%，幾乎難以負擔日常生活所需，而印度的情況較好，只佔58.5%。

（圖片來源：Envato）

香港的情況不至於這麼惡劣，在排行榜中排列第39位，最低工資淨收入有$887美金，即約$6,936港元，比去年同期增長6.7%！香港人經常說「收入趕不上通脹」，但在港居住的「生存籃子」只需每月$1,801，物價比去年上升1%，佔今年1月最低工資中的26%，排名更高於馬來西亞（約$2205港元）、印尼（約$1439港元）、泰國（約1587港元）、菲律賓（約$1220港元）。

（圖片來源：Picodi）

全球最低工資排行榜（每月淨收入最低Top 10）

1. 尼日利亞（約$532港元）

2. 烏茲別克（約$586港元）

3. 印度（約$774港元）

4. 巴基斯坦（約$891港元）

5. 亞美尼亞（約$1063港元）

6. 烏克蘭、菲律賓（約$1220港元）

7. 哈薩克共和國（約$1251港元）

8. 越南（約$1259港元）

9. 白俄羅斯（約$1282港元）

10. 俄羅斯（約$1408港元）

（圖片來源：Picodi）

5大國家生活水平最舒適！食物物價不足工資10%！

雖說香港的最低工資也可以支撐到維生食物的物價水平，但人人都想自己的人工可以帶來更舒適的生活，可以吃好住好，不用擔心「柴米油鹽」的問題。英國、愛爾蘭、荷蘭、盧森堡和紐西蘭5大國家的食品雜貨與最低工資的比例最低，介乎7.2%至8.6%，佔人工不足10%！

（圖片來源：Envato）

（圖片來源：Picodi）

而最低工資中最高水平的屬於盧森堡，有$2,459美元，即約$19,228港元。緊隨其後的是荷蘭及澳洲，分別有$2,326美元（約18,188港元）及$2,150美元（約16,812港元）。

全球最低工資排行榜（每月淨收入最高Top 10）

1. 盧森堡（約$19,228港元）

2. 荷蘭（約$18,188港元）

3. 澳洲（約16,812港元）

4. 愛爾蘭（約15,795港元）

5. 紐西蘭（約15,459港元）

6. 英國（約15,146港元）

7. 德國（約13,520港元）

8. 加拿大（約12,769港元）

9. 美國（約12,660港元）

10. 比利時（約12,644港元）