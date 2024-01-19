  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
世事政情
雷鳴天下
FOCUS政經范局政是有心立會透視鏡容我世說威少看世界飛常談台灣熱話暢所欲妍葉劉的地球儀易經看世界娛樂情報
關鍵字：立法會 選舉 中美關係 大灣區 烏克蘭 拜登 國安法 大國博弈 俄烏戰爭 以巴衝突 香港脈搏 聚焦神州

19/01/2024

台灣大選後的台海形勢

#雷鳴天下 #台灣 #選舉 #中國 #兩岸關係 #美國 #政治 #大國博弈 #中美關係
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章

  • 雷鼎鳴

    雷鼎鳴

    香港科技大學經濟學系前系主任及榮休教授

    雷鳴天下

    本欄逢周五更新

　　上周我與朋友組團到台北觀察選舉，陸委會有位副主委及一位處長接待了我們。我們也拜訪了國民黨、民進黨與民眾黨，並與他們座談選舉大勢。陸委會的工作人員一如既往的禮貌客氣，在其總部旁邊一家米芝蓮飯店設宴款待。我在2003至2005年曾當過陸委會的諮詢委員，當年每次開完會便立刻趕到機場打道回港，竟沒有留意總部的旁邊有這麼一個好吃的地方。

 

　　今次選舉氣氛不算熾熱，在凱特格蘭大道與板橋等兵家必爭之選戰基地，雖有熟練的助選員聲嘶力竭地呼喊口號，但我還是感覺不到太多的激情。競選的口號亦多包含柴米油鹽般的民生訴求，並不一定都是政治意識形態。說得好聽一點，是選民日漸成熟，政客叫甚麼口號也不太重要；說得悲觀一點，是選民看Show的熱情已開始冷卻，選舉時政客就算扭盡六壬，效果也不如前。

 

台灣民眾對今次選舉的熱情比以往消減。(AP)

 

得票不過半 民進黨未來管治難

 

　　這次選舉結果顯示，民進黨未來的管治會十分艱難。賴清德與蕭美琴的組合取得558萬票，得票率40.05%，比起蔡英文四年前得票率57.13%，掉得不少。總統票不過半，民進黨立法委員人數一樣減少，113席中只得51席，比不上國民黨的52席。另民眾黨8席可成關鍵少數，再有2席親藍的無黨派委員。

 

　　這些結果並不令人驚訝。過去幾年，民進黨管治，怨聲載道，蔡英文的民望亦大跌。年輕人尤其對民進黨失望透頂，轉投柯文哲的民眾黨。但柯是理想的政治領袖嗎？他並無班底，政治理念及政策被台灣人民形容為變色龍般的投機主義。他曾在台北當過八年市長，但台北的選民對他的支持度只得23.79%，還低於他在其他地方的支持度，由此可知他在自己的大本營台北並無爭取到民心。國民黨一樣使人失望，黨內爭權奪利之風仍在，候選人侯友宜沒有個人魅力，副手趙少康好一點，但影響力也不足夠。

 

　　幾位候選人都望之不似人君，選民如何能熱情起來？與其說是選一位最多人心儀的領袖，不如說是避免自己最討厭的人當選。以策略而論，這次選舉本可分兩陣營：支持民進黨的及反民進黨的。若侯友宜與柯文哲結盟，當可勝出，但柯有自己的盤算，一早與國民黨鬧翻，不可合作。用港人的術語說，柯是「鎅」了非綠營的票。

 

柯文哲若和侯友宜結盟，料可擊敗民進黨。(AP)

 

美多番暗助台獨 阻中國統一

 

　　台灣選舉的候選人都要經過美國的「面試」，這已不是甚麼秘密，美國的政策對台的影響力自然重要。美國的政策是按美國自身利益所決定，近年美國對台的政策亦不斷調整。美國認為自己主要對手是中國，台灣只是工具。從前美國政策的重點是維持模糊性，不容許台獨真正的出現，但又多番暗助台獨，始終要防止中國的統一。

 

　　不過，這策略有它的時限性。中國的軍事、經濟、科技力量日漸強大，美國多次沙盤推演，亦算出美國若在軍事上阻止解放軍攻台，美國會輸掉。在此考慮下，美國策略在兩、三年前已變，台海不穩定，美國並不介意，她反而希望兩岸打起來。當然台灣難逃戰敗命運，但若戰況激烈，喪生的人足夠多，會使未來中國在台的管治增加困難，從而中國的發展亦受到掣肘。

 

　　不過，有一點美國沒有變，她只是希望打代理人戰爭，自己不會為了台灣而冒險派兵。美國是一好戰國家，但十分愛惜自己人的生命。在越戰時，美國還是採用徵兵制度，強迫美國人民當兵送死，那時反戰情緒在民間十分激烈。後來改為募兵制，參軍是自願的，有不少福利，從此美國人不用擔心被強迫送死，反戰之風冷卻。但若是美國戰艦被擊沉，有士兵喪命，民間還是接受不了，總統隨時下台。

 

美國只希望在台灣打代理人戰爭，不會派出自己國民作戰。(iStock)

 

　　自己不打，光是賣軍火到台灣，又派人訓練台灣人在城市中打巷戰，又或上山打游擊，管不管用？我多次聽見在台的朋友說過，若問年輕人會否參軍對抗解放軍，大部分人都會看成是笑話，打巷戰游擊等更是匪夷所思。不少台灣人甚至主動「投敵」，跑到大陸投資及找工作。美國就算送軍火給台灣，結局恐怕如阿富汗般，美式武器最後都由當時的政府軍轉送到塔利班手上。

 

料大陸減經貿讓利 動搖台根基

 

　　時間似乎是在中國一邊的，中國收回台灣的力量愈來愈強，美更阻不了。台灣的政客若想為自己增加談判的籌碼，早一點談更可能多爭取到利益，晚了便沒有了。大陸是否可慢條斯理地等待？也不見得。台灣島內推行「去中國化」的教育相當成功，學校不大教中國歷史，不少年輕人已失掉中國人情懷，對將來中國的管治不利。

 

　　不過，正如上文所說，台灣人不願意參軍，若是解放軍打到來，他們也不覺得有太大損失。既然如此，選出刺激到大陸的民進黨，還是選別的，對自己人生的未來也不會有太大影響。

 

倘大陸減少對台的貿易優待，勢打擊對岸經濟。(iStock)

 

　　至於中國，我估計是會減少對台的經貿讓利。台灣35.2%的出口是到大陸及香港，佔GDP四分之一，大陸不優待台灣，經濟壓力會動搖台的根本。

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

【訂閱有賞】25度生活YouTube頻道 暖暖冬日賞你etnet 30週年珍藏版2024年曆卡 + keroppi加大版毛毯！► 立即訂閱

我要回應

更多雷鳴天下文章

你可能感興趣

#雷鳴天下 #台灣 #選舉 #中國 #兩岸關係 #美國 #政治 #大國博弈 #中美關係

更多世事政情文章

放大顯示
吾港吾知

職場新常態

最緊要健康

精選文章

投票區

DIVA CHANNEL

  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
etnet Chill

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

2024生肖運程Part2: 屬龍、馬多意外？屬蛇、羊多是非？邊個生肖有機會升職？呢個生肖生肖一定要避免水上活動！

【訂閱有賞】訂閱健康好人生YouTube頻道 賞你etnet 30週年珍藏版2024年曆卡 + etnet精美筆記本

etnet定存息率比較神器！幫你搵邊間銀行最高息

etnet.com.hk