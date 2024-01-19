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19/01/2024

機管局債券最窩心

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  • 凌風

    凌風

    凌風，資深投資專家，超過20年基金和債券推廣經驗，也擅長環球投資市場的分析。

    基金債券攻略

    隔周五更新

　　各位，上日和大家見面是2024年的第一次，當時建議大家為日本打氣，買日本基金（當然不是感情因素，而是基於基本分析），結果，過去兩星期，日股重拾升軌，升勢有餘未盡。如果有買入的，現在的收穫也不錯了。
　　　
　　當然，本欄的主題是基金和債券，這兩種工具都是偏向中長線的，斷不能一兩星期就收割，所以我建議大家可以繼續持有一段時間。今次我就建議大家認購由機場管理局發行的最新一批零售債券，而這個投資期不長也不短，是兩年半。
　
　　今次機管局的零售債券，其實有不少窩心設計！不過，先讓我交代一下這批債券的一些基本資料。首先，該批債券的發行額只有50億元，比去年的銀債和綠債都要少（銀債是550億元，而綠債是200億元）。

 

機管局發債所得資金將會用於支援三跑建設。(Shutterstock)

　
　　而大家最關心的票面息率，或所謂的保證息率，機管局的債券也不及去年的銀債和綠債，因為今次機管局債券只有4.25厘；去年的銀債是5厘，而綠債是4.75厘。
　
　　不過，考慮到現時美國的10年期國債孳息率已回落至4厘上下，以及市場預期美國今年會開始減息，這個息率水平其實已經有競爭力了。
　
　　我之所以說這批機管局債券在設計上算窩心，其中一點就是派季度息。過去的iBond（通脹掛勾債券）、銀債和綠債，以至大部分政府債、半官方機構債，以至企業債等等，都是半年派一次息，但今次的機管局債券則加密派息頻率至三個月一次，頗合退休人士的口味。
　　
　　但這還不是最窩心的，最窩心的是，雖然這批機管局債券設有二手市場，即是債券會在港交所掛牌買賣，但萬一你在兩年半的到期日前等錢用，而二手市場的債價又跌了，你在交易所沽出有損失時，你可以選擇要求配售銀行或券商以原價贖回，這就等於買這批債券是有贏冇輸了（除非機管局賴債）。
　
　　上述安排只有銀債是這樣的，但銀債沒有二手市場（不在港交所掛牌），所以有此特殊安排是合理的，但機管局的債券會在交易所掛牌，理論上有關當局可以不用理會你在二手市場沽出是賺是蝕，但卻仍然有此100%保證贖回安排，我認為是十分窩心的。
　
　　下面是這批債券的發行詳情，有興趣者就不要錯過了，最後認購時間是1月25日下午2時呢！

機管局零售債券發售詳情

目標發行額

50億元

認購日期

17/1 至 25/1下午2

發債用途

支援三跑建設

發行日

5/2或以前

年期

2.5

認購結果公布日期

1/2

上市日

6/2

上市編號

4701

認購門檻

1萬元（每手計）

回報和派息

每季派息一次，票面息率4.25

贖回機制

付息日前30至60日內可以要求100%贖回

申請方法

經指定的配售銀行或券商認購

分配方法

循環派發，如認購額低於50億元，每位合資格者可保證獲配一手

 

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