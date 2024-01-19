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19/01/2024

林峯為宣傳新歌拍片唱《數碼暴龍》！勾起90後兒時回憶！網民希望林峯紅館開騷：推到演唱會唱全首

#亞太 #演唱會 #娛樂 #周秀娜 #吳林峰 #林峯 #歌手 #影視娛樂
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Text: 娛樂組 Photo: IG

　　林峯最近頻頻曝光，先現身《萬千星輝頒獎典禮2023》，頒獎給好拍檔佘詩曼，日前又推出新歌《無傷大雅》。林峯為宣傳新歌，決定一圓90後網民的心願，大玩回憶殺，再唱《數碼暴龍3》主題曲《馴獸師之王》！

 

《談情說案》犀利妹同Professor King！

林峯頒獎給佘詩曼。

爆Seed同釘姐攬攬！

 

　　近年不少網民突然追捧林峯，認為他唱功跳舞皆不俗，但因曾獲得《勁歌金曲》「亞太區最受歡迎男歌手」而被笑足多年，為他感到不值，認為他的實力被低估。

 

 

　　拍戲多年的林峯近年重投樂壇，前年首度現身ViuTV《CHILL CLUB》獻唱《忘記傷害》、《記得忘記》等經典歌，一度引起網民熱烈討論，笑言「樂壇欠林峯一個膠袋（交代）」。及後，正式簽約華納的他推出多首新歌，包括日前剛派上台的《無傷大雅》，找來名字一樣的吳林峰作曲，大玩gimmick。

 

 

　　為宣傳新歌，林峯難得與唱片公司IG「華納高層」拍攝惡搞片。短片中，林峯擺出招牌chok樣，一邊行一邊高聲清唱《數碼暴龍3》主題曲《馴獸師之王》：「煩住我的 圍住我的 無論多幾多對手 要攻要守 不顫抖 路仍必須走！」

 

《數碼暴龍3馴獸師之王》

 

　　《馴獸師之王》是不少90後網民的兒時回憶，尤其歌詞曾被坊間改為「露營必須酒」、「做最好的純壽司」等，成為網絡潮語。網民對林峯再唱《馴獸師之王》大表興奮：「邊行邊唱歌都可以咁chok，真係得佢先做到」、「唱兩句已經正到震」、「今年華納目標好明確，寡人都要行年輕路線了」、「佢嘅唱功喺當今樂壇應佔一席位」，連吳若希亦忍不住留言：「露營必須酒」。

 

計劃今年下半年開騷。

唔少網民好期待睇林峯跳唱。

 

　　林峯早前表示計劃今年下半年舉行巡迴演唱會，有網民希望推到林峯在紅館再唱一次「露營必須酒」：「想再喺紅館睇林峯嘅演唱會」、「可唔可以快啲開紅館，好想聽依首live」、「跪求演唱會要唱丫，每次入場都想聽」、「推到演唱會唱全首」等等。

 

轉載自: 晴報

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