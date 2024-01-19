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19/01/2024

「垃圾」添民怨，高官「清不清楚」？

#立法會 #立會透視鏡 #環保署 #環境及生態局 #民生 #垃圾徵費
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  • 馬天娜

    馬天娜

    畢業後第一份工就係返金鐘，在職場輾輾轉轉，又回到了起點，而金鐘更由當年嘅商業中心，變成為香港權力核心。身為金鐘人，最鍾意就係收盡權力核心外圍同內圍嘅風，識破所有政客嘅語言偽術。

    立會透視鏡

　　呢個星期，一單「立會戀情」席捲整個政圈，不過「立會戀情」都係影響當時人，要數到對民生、對政府管治有更大影響嘅，不得不數4月1日實施垃圾徵費。

 

　　由於好快就到新例實施嘅日子，所以各單位都開始憂慮，究竟將來落實之後，大家要點樣做先可以避免誤墮法網？不過唔睇由自可，一睇就個個都發晒火，問題真係一籮籮，唔同嘅單位都有唔同嘅問題，最慘就係，官方嘅說法亦都似乎係有好多種，令到民間怨聲載道，各路人馬全方位向主事部門——環保署發炮。

 

　　見到民間怨聲四起，聽聞添馬艦都異常緊張，特首李家超喺星期二都同記者講，要將垃圾徵費執行細節清楚列明畀公眾，點名環境及生態局尤其係局長謝展寰，要不斷通過講座、記者會、宣傳工具等推廣，做到「入到民心、入到屋企」。

 

垃圾徵費細節不清，令民間怨聲四起。（環境及生態局網站圖片）

 

　　特首咁樣講完，話音都未落，隔多一日，環保署署長徐浩光接受傳媒專訪嘅報道就刊登，其中佢有一個句被廣為瘋傳，意有所指咁話市民不清楚新例係市民嘅問題，「清不清楚，好多時候看你自己想不想弄清楚，如果你想不清楚，幾時都是不清楚！」

 

　　政圈中人一睇到呢篇報道，個個都嘖嘖稱奇，事關報道係出自親中媒體手筆，好難存在「無咁講過」嘅說法，而媒體咁樣寫得，仲要係直出唔係意譯，好明顯就係媒體都覺得呢一句係「金句」，應該畀讀者睇到，「官員嘅責任就係好好咁解釋新政策，市民唔明就要講到明，就算你明知市民係唔想去清楚，你都唔會咁樣講出口，企圖將個責任拋畀市民同業界，換轉以前，已經激起更大嘅民怨，咁對管治班子有極大影響⋯⋯」

 

　　特首講到「入到民心、入到屋企」，點解轉個頭，下面嘅官員將就真係將責任入到市民屋企？聽聞事件已經震動成個管治班子。最終點收科真係難以預測，但係按照目前形勢，硬推新政似乎對社會穩定會帶來負面影響，政府都真係唔好「唔清唔楚」！

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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