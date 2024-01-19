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19/01/2024

追劇推介｜5套懸疑驚悚劇集推薦！近期大熱《殺人者的購物中心》/ Netflix神劇《怪奇物語》/ 金泰梨「惡鬼附身」演技超驚艷

#懸疑 #影視娛樂 #殺人者的購物中心 #劇集 #驚悚 #Disney+ #今際之國的有栖 #以吾之名 #怪奇物語 #惡鬼
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Text: Sammy Leung

　　近日，愈來愈多人討論Disney+新上線的《殺人者的購物中心》，大家開始看這套劇集了嗎？這套《殺人者的購物中心》是一套懸疑驚悚劇集，如果大家都喜歡這一類緊張又刺激的作品，今次就會為大家多推介4套，即是一共5套懸疑驚悚劇集，即睇！

 

懸疑驚悚片推介│1. 殺人者的購物中心 - A Shop for Killers：男神李棟旭、怪物新人金慧峻合作

 

　　Disney+在1月17日推出了集殺戮、刺殺、謎團於一身的韓劇《殺人者的購物中心》，這套劇集，改編自韓國作家姜智英創作的同名小說，由男神李棟旭、怪物新人金慧峻主演，而劇集一上線就得到很多的關注，真的很期待接下來的劇集發展。劇情講述大學生鄭智安在父母過身後，被叔叔照顧，而叔叔突發死亡，被鑑定是「自殺」。而鄭智安發現叔叔秘密經營可疑的購物中心，更發現叔叔隱藏了很多的秘密，更發現他的身份一點都不簡單！大家可以在Disney+上看到。

 

 

 

 

預告：

 

 

下一頁：金泰梨「惡鬼附身」被讚演技令人驚艷

 

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