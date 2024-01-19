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19/01/2024

華為平板 | $6,398 Huawei MatePad 13.2專業級Android平板登場！13.2吋大熒幕+10,100mAh超大電池，極緻影音體驗！

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  • 徐帥

    徐帥

    自98年起撰寫PDA應用文章，亦曾協助創立相關用戶協會。目前以自由撰稿人身份，為香港多本雜誌及網站撰寫智能手機應用文章，並定期推出多本智能手機應用書籍，分享智能手機平台的實用資訊。

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　　市場上配備大熒幕的平板並不多。Huawei剛推出的MatePad Pro 13.2，顧名思義就是擁有13.2吋熒幕，主打極緻影音體驗之餘，亦可配合M-Pencil（第三代）星閃手寫筆及智能磁吸鍵盤使用，屬於專業級的多功能平板。

 

　　MatePad Pro 13.2沿用過去同系列平板的設計，580 克的重量，厚度只有5.5毫米，是現時最輕巧纖薄的高階平板之一。機身設有6個揚聲器，配合Huawei Sound技術可得到具空間感的音場聲效，加上平板同時獲得 HDR Vivid、Audio Vivid雙認證，代表了聲畫都有一流水準。

 

平板沿用一體成型外殼設計。

 

機身左側設有電源鍵和三個揚聲器。

 

USB Type-C介面設在機身右側，還有另外三個揚聲器。

 

　　MatePad Pro 13.2最大特色，是配備13.2吋2,880 X 1,920解像度的OLED熒幕，擁有94%屏佔比、144Hz刷新率、1,000,000:1對比度、1000nits對比度及ΔE < 1色準等規格，有一流的顯示質素。熒幕更以磁控納米光學鍍膜覆蓋，在日光下觀看畫面能保持清晰，另外也獲得德國TÜV Rheinland全域護眼3.0認證。

 

MatePad Pro 13.2擁有13.2吋大熒幕，擁有極高的顯示規格。

 

MatePad Pro 13.2的熒幕支援144Hz刷新率，在平板罕見。

 

　　硬件規格方面，MatePad Pro 13.2用上Kirin 9000s處理器，內置16GB記憶體和256GB儲存。在這個規格下，安兔兔測試分數接近64萬，效能只是中規中矩。不過，平板支援支援Wi-Fi 6連線，更內置10,100mAh超大容量電池及支援88W快充，透過跟機的88W充電器和充電線，官方稱40分鐘可充電85%，充滿電亦只需65分鐘。

 

MatePad Pro 13.2用上Kirin 9000s處理器，安兔兔測試分數接近64萬，效能只是中規中矩。

 

　　作為專業級平板，MatePad Pro 13.2的攝力也不容忽視。平板配有1,300萬像素標準 + 800萬像廣角雙主鏡頭，相機的功能與Huawei手機完全相同，能拍攝不同光圈效果的相片。此外，MatePad Pro 13.2也設有1,600萬像素前置鏡頭，配合ToF感應器之下，當開啟影隨人動功能進行線上會議時，移動中的人士能保持在畫面中⁠心。

 

MatePad Pro 13.2熒幕上方設有1,600萬像素前置鏡頭及ToF感應器。

 

MatePad Pro 13.2配有1,300萬像素標準及800萬像廣角雙主鏡頭。

 

由於配備兩個主鏡頭的關係，平板能拍攝不同光圈效果的相片。

 

　　MatePad Pro 13.2 支援Huawei M-Pencil（第三代），透過星閃技術提供低時延、低功耗、更穩定、更可靠、抗干擾和精確定位等 6 大優勢，更是業界首支超萬級壓感手寫筆，打造專業級寫畫體驗。Huawei亦為MatePad Pro 13.2推出專用智能磁吸鍵盤，這個鍵採用分離式設計，可自行調校至合適角度及距離使用，鍵盤還附有觸控板，提供電腦一樣的使用驗。

 

 MatePad Pro 13.2 支援Huawei M-Pencil（第三代），是業界首支超萬級壓感手寫筆。

 

 MatePad Pro 13.2備有另購的專用智能磁吸鍵盤，這個鍵採用分離式設計，可自行調校至合適角度及距離使用。

 

總結

　　縱使MatePad Pro 13.2的定價比Huawei平板高，可是整體的用料及功能都是一流水準，尤其是其大熒幕及音效更是首屈一指。順帶一提，M-Pencil（第三代）及專用智能磁吸鍵盤都是獨立購買，售價分別是$68及$988。

作業系統：HarmonyOS 4.0

處理器：Kirin 9000s 2.62GHz八核

記憶體：12GB RAM / 256GB ROM

顯示屏：2,880 x 1,920像素，13.2吋多點觸控OLED

通訊：802.11 a/b/g/n/ac/ax / Bluetooth 5.2

鏡頭：1,600萬像素 + ToF（前置） / 1,300萬像素標準 + 800萬像廣角（主鏡頭）

其他：GPS/GLONASS/Beidou/Galileo/QZSS

電池：內置10,100mAh鋰電池

體積：289.1 x 196.1 x 5.5毫米

重量：580克

售價：$6,398

查詢：Huawei 8128 8810

 

 

 

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