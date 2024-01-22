飲食著數｜敘福樓集團旗下6大餐廳推出2位$288優惠！73折食牛角Buffet 100分鐘任食燒肉 / 超豐富34品放題 / 狂食封門柳、台東火鍋

返工如此辛苦，吃飯一定要食餐好，如果餐廳推出優惠，就當然更加好，可以抵食的價錢食到美食，正！而近日，敘福樓集團的株式会社旗下品牌不少餐廳都推出優惠套餐，今次就推介牛角Buffet、牛角食べ放題実施店、牛涮鍋等餐廳！大家一齊看看有沒有你喜歡的套餐！

近日，牛角、溫野菜 (銅鑼灣店除外) 、牛角Buffet、牛角食べ放題実施店、牛涮鍋及好呷台灣火鍋，由即日起至1月31日推出多個「熱能互動情緒宣洩餐」，全部兩位只需$288！

牛角(星期一至三供應)

第一個要介紹的是牛角優惠，牛角今次一共有2大優惠，全部都是兩位只需$288：

午市 - 特上燒肉定食原價2位$356(即大約8折)：日本國產牛肩肉(4片)、美國上級牛頸脊(2片)、 熊本豚梅肉 (2片)、日本雞腿肉(2件) 配是日前菜、昆布湯、珍珠飯、熱茉莉綠茶或 凍蜜桃茉莉綠茶

晩市 - 特別夕食燒肉2人餐原價2位$405(即大約71折)：特選燒肉六品盛合、牛角飯2客、昆布湯2客





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溫野菜 (銅鑼灣店除外) (星期一至三供應)

溫野菜今次一共有2大優惠，全部都是兩位只需$288：

午市 - 午市定食C 原價2位$370(即大約77折)：美國牛小排(~75g)、鹿兒島雞腿肉(~120g) 配湯底、鍋肴2款、是日沙律、飯 / 麵及飲品

晩市 - 特別夕食火鍋原價2位$406(即大約71折)：山幸盛合、北海道昆布湯2客、珍珠飯2客





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牛角Buffet (星期一至五供應)

今次一共有2大優惠，全部都是兩位只需$288：

午市 - 半自助放題自選燒肉定食D原價2位$336(即大約86折)

-以下選三：

上級牛肋肉(2片)、王樣！牛頸脊(2件)、王樣!腹胸肉(2件)、薄燒澳洲和牛赤身(3片)、厚切日本熊本豚腩肉 (3件)

-自助區無料追加超過40款美食、甜品及飲品

全日 - 100分鐘特別價格燒肉放題 SS1原價2位$396(即大約73折)：26品任食放題包括牛五花、豬頸肉、豚肉燒、雞腿肉、新潟雞腎、燒石班魚柳、牛油金菇。自助區無料追加超過40款美食、甜品及飲品





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牛角食べ放題実施店(星期一至五供應)

今次一共有2大優惠，全部都是兩位只需$288：

午市 - 特上燒肉定食原價2位$356(即大約8折)：日本國產牛肩脊肉(4片)、美國上級牛頸脊(2片)、 熊本豚梅肉 (2片)、日本雞腿肉(2件) 配是日前菜、昆布湯、珍珠飯、熱茉莉綠茶或凍蜜桃茉莉綠茶

全日- 90分鐘特別價格燒肉放題原價2位$396(即大約73折)：34品放題包括牛胸腹、網燒一口牛、豚肉燒、多春魚、 雞腿肉、牛角飯等





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牛涮鍋(星期一至五供應)

今次一共有2大優惠，全部都是兩位只需$288：

午市 - 90分鐘 Lv2 火鍋放題原價2位$396(即大約73折)：13品任食放題有精選美國Prime牛肩脊肉、麻辣嫩牛肉、 白蜆、魷魚圈。40款自助區美食

晩市 - 90分鐘 Lv1 火鍋放題原價2位$396(即大約73折)：3品任食放題有精選牛胸腹、丹麥豚梅肉、雞腿肉。40款自助區美食







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好呷台灣火鍋(星期一至五供應)

今次一共有2大優惠，全部都是兩位只需$288：

午市 - 100分鐘探部落·吃台東火鍋吃到飽原價2位$396(即大約73折)：15品吃到飽有精選榖飼牛封門柳、花雕醉生雞件、 豚梅花肉、三星蔥爆漿貢丸、蛋餃等。自助區無限供應鍋物蔬菜、台灣小吃、甜品及飲品

晚市 - 60分鐘特別定量火鍋套餐原價2位$396(即大約73折)：半自助吃到飽

自選以下2款肉類共150g (可重複選擇)

-澳洲M5和牛肩胛肉、美國牛小排、麻辣嫩牛肉、羊肩肉、花雕醉生雞件、牛五花、豚梅花肉、雞腿肉







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熱能互動情緒宣洩餐

優惠日期：即日起至1月31日

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