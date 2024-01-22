早前拍片提到與一些身邊朋友飯局，談及一些投資部署的話題。其中一位朋友認為美國加息完結，預期2024年將開始減息，加上美國大選年，而一般來說，大選年的股市多會升，這是常見的四年周期循環，因此該朋友覺得這是出擊的好時機。

當時我分享睇法，認為不用急，投資者可以見到有真正「曙光」出現才行動。以前一位財經專欄作家曾淵滄曾經提過，2008年金融海嘯時，股市大跌，他並不急買，一直等待到各國開始大量印銀紙救市，確認問題得到解決，股市轉勢，才大手入貨，依然能獲利甚豐，而且更穩健。

差不多的邏輯亦能應用到2003年沙士時期。回看當年，香港樓市由1998年慢慢跌至2003年，若你站在2003年的時點，根本看不見前景，亦不會知道當時是樓市底部。後來沙士疫症得以解決，中央推出自由行，經濟開始起飛，多年後回看就知當日是底。若當年沒有扭轉局面的大事件發生，或許再要跌多幾年才見真底。

不要猜估後市而行，那這段時間應做甚麼呢？去年11月見到有則新聞，或許讓大家有點靈感。股神巴菲特於2023年第三季狂售持股，現金儲量達1570億美元創新高。見到股神去年這樣操作，有何啟示呢？

巴菲特在投資前景未明朗時會按兵不動，不會估後市冒險。(iStock)

論財務操作，散戶與基金經理本質上有所不同。基金經理因受內部規則限制，亦會受資金進出而影響，他們不可能坐擁太多現金，無時無刻都要下注，要跑贏大市。普遍情況，基金不會保留太多現金，客戶資金湧入就要買股，客戶資金抽走就要沽股，要增持股票就要先沽股套現。

因此，一般的基金並不可能仿效巴菲特的做法，坐擁過千億閒置美元等待機會。散戶卻可以，若沒有好的投資機會，或者前景不清晰而風險太高，可把多餘現金閒置著，這算是散戶投資操作上的一個靈活性。

另外，散戶亦不用動不動就把股票沽掉。以我為例，除非該股票變質，甚至公司盈利能力出問題而蝕錢，否則，一旦買入，很少沽出。每年賺多賺少也好，只要仍是優質資產，現金流健康，我亦樂意持有。基金經理則不能，他們大多要追求當刻跑得最快的板塊，只要勢頭在，多高價都要搶。

三年多前提過的「三隻腳」投資部署，行之有效，沒有太多買賣動作。這些年收到主動與被動現金流，一直儲存著，等待機會，令現金水平增加。把這些現金放到IB美元活期戶口內，放著不動能賺取4.83厘利息，這是有不錯回報的等待。

每次股災，巴菲特都沒有做甚麼高難度動作，只是在買資產。問題是，為何他總能在全城缺乏現金時，滿手現金地在買資產呢？就是他在這段時間好好在準備著，當全城投資者在估後市，在追逐下一個熱炒板塊時，他的多餘錢都放置在現金與美國國債，看書、沉思、等機會，耐性十足。

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