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22/01/2024

被動型基金逐漸成為主流

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  • 陶冬

    陶冬

    持有美國猶他大學經濟學博士、碩士及北京外國語大學學士學位。他對亞洲地區的經濟極有研究，尤其對中國經濟的見解更爲深入。陶博士曾就1997年亞洲金融風暴及2004年中國宏觀調控等問題作出前瞻性分析和預警。陶博士過去於多家國際及知名的金融機構出任亞洲區經濟研究部及中國研究部主管，工作地點遍及中國、美國及日本，自1994年起獲派駐於香港任職。

    陶冬天下

    每周更新

　　看來達沃斯和華爾街的天氣是不同的。在達沃斯峰會上，美國聯儲局高官紛紛警告不要對快速降息抱過高期望，甚至有人質疑連續減息的必要性；華爾街上交易員們則認定經濟軟著陸，並期待3月減息，S&P500順勢創造出歷史新高。不過這是比較狹窄的股市衝刺，動力主要集中在幾隻大藍籌上。相對於股市的熱烈，美債表現就審慎很多，兩年期國債收益率上周攀升約20點，收益率升意味著債券價格降。
　
　　上周美元指數明顯回升，全球主要貨幣兌美元紛紛走貶，其中日圓/美元跌到148。美英聯軍與胡塞武裝的衝突升級，大量船運被迫繞行好望角，石油和天然氣價格上揚，波羅的海指數從低位反彈，黃金價格上漲。
　
　　從芝加哥利率期貨價格看，市場對聯儲局3月啟動減息的預期，已經從最高時候的七成，下降到五成左右了，不過以美國現在的通脹水平和聯儲局姿態看，機會仍然十分之高。交易員依然期待今年降息5至6碼，vs公開市場委員會前瞻性指引的3碼。華爾街經濟學家的調查顯示，他們認為年中開始減息，規模3至4碼。因此所謂市場觀點，主要指的是交易員的觀點，表達在利率掉期合同的價格上。
　
　　針對這種市場判斷，美國貨幣當局一直試圖降溫，連IMF也發出警告。IMF第一副總裁Gita Gopinath指出，今年的通脹回落會遠遠慢過去年的速度，顛簸的抗通脹之路，迫使放鬆信用環境不可操之過急。IMF的核心邏輯是，工業國家的勞工市場仍處在失衡狀態，工資上漲勢頭尚未受控。「The job is not done」，她的這句話，和聯儲局、歐洲央行的表態一模一樣。
　
　　筆者在本欄多次強調，美國通脹從9%回落到4%，是因為供應鏈通脹和能源通脹下來了，但是服務通脹幾乎沒有明顯的和可持續回落，而聯儲局抑制需求政策的核心目標，正是令就業市場降溫，令消費回復到正常周期軌跡。美國通脹從4%到2%，才是貨幣當局必修課，才是真正的考驗。
　
　　在剛剛結束的UBS財富透視論壇上，劍橋大學皇后學院院長穆罕穆德．埃裏安(Mohamed El-Erian)對美國經濟作出了一攬子看法。他在Pimco當CEO兼co-CIO期間撰寫的每周文章，是華爾街上閱讀量最大的專欄，筆者更可以說是吸收他的思想養份長大的。
　
　　穆罕穆德的核心觀點是美國經濟軟著陸可期，但是通脹回落會慢過市場預期。目前所面臨的通脹源頭和近40年來所見的不同，許多缺少供應彈性（勞工、能源等），治理起來更麻煩、曲折，而聯儲局在連續判斷失誤之後不敢輕易轉向，畢竟政策信用對貨幣當局十分重要。他進一步認為經濟環境已經改變，未來通脹的政策目標應該是3%，但是目標改變不會在本周期作出。筆者全部認同。

 

ETF往往與龍頭企業形成自我生成的上升勢頭。(Shutterstock)

　
　　根據晨星數據，被動型基金（被動基金加上ETF）在去年錄得5290億美元淨流入，而主動管理型基金出現了4500億美元淨流出；美國被動型基金總額達到13.3萬億美元，超出主動型基金13.2萬億美元總額。被動型基金超越主動型基金，是歷史上首次。主動基金有近百年歷史，而第一隻股指基金在1976年才出現。10年前被動基金只有主動基金一半的規模，如今已經成為基金界的主流。
　
　　基金曾經有高大上的形象，專業人士負責打理，通過研究和經驗跑贏市場。然而，數據和研究顯示，主動型基金多數時候並不能跑贏市場，過去五年80%基金經理打點的基金扣除管理費後跑輸大市，可是管理費卻收得比被動型基金基金多幾倍，常年積累下來，嚴重影響長期回報。
　
　　美股的表現愈來愈集中在幾家朝陽行業的龍頭企業身上。移動互聯網時代的FAANG引領了市場十餘年，而現今AI時代的Magnificent Seven又大幅跑贏市場。這些企業不需要做太多研究，買對風口就好。
　
　　ETF往往集中在行業頭部的幾家大公司上，他們愈買，龍頭企業愈漲，ETF表現愈好，於是吸引更多的資金流入，形成自我生成的上升勢頭。相反，得到獨立研究青睞的冷門股，缺少資金流動性的加持，股價表現反而不理想。2023年資金流出主動型基金，可以說觸目驚心，主動基金被迫大幅調低收費，但是主動型基金的運作成本無論如何均高過被動型基金。
　
　　新崛起的主動型ETF，既有費用低、透明度高的ETF特點，在選股、擇時上又有一定的主動空間。這種模式目前規模相對還小，但增長速度很快，蠶食著主動型基金的傳統地盤。主動型基金規模上的敗退，折射出基金業生態環境的變遷。
　
　　本周焦點是美國12月PCE通脹，市場希望一個溫和的通脹數字，可以給出足夠的空間令公開市場委員會在月底暗示3月減息的可能。其他重點關注：1）歐洲央行例會，預計利率政策不變，關注點在拉加德反駁4月降息的言論；2）美國第四季度GDP，預料增長1.9%，vs上期4.9%；3）日本銀行會議，估計利率政策和收益率管理政策維持不變。

 

　　本文純屬個人觀點，不代表所在機構的官方立場和預測，亦非投資建議或勸誘。

 

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