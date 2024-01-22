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22/01/2024

人才短缺｜調查揭近半受訪者擬未來半年轉工！期望薪酬漲幅約4%！人力資源顧問公開留人才5大關鍵︰不同策略令員工保持愉悅、參與感

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　　本地就業市場雖然持續改善，惟經濟陰霾未散，預計2024年各行業在招聘上，仍面臨挑戰如預算及資源有限。同時，部分行業如金融服務及科技企業將增聘人手，反映打工仔機遇並存。有人力資源專家、專門研究與僱傭關係相關法例的律師分別建議，企業應以更多元策略，增強員工對工作的熱誠及對公司的歸屬感，留住人才。

 

Morgan McKinley大中華區（香港及中國）董事總經理Robert Sheffield指出，盡管持續看到各行業的招聘預算有限，惟今年上半年，金融服務及科技企業的招聘人數將會上升。（受訪者提供圖片）

 

　　近年本港人才流失制約企業發展，更令「搶人才」變成港府及企業的焦點，當中亦特別強調吸引科技、雲端運算、數據、AI人工智能和金融服務領域的人才回流、流轉。人力資源顧問公司Morgan McKinley大中華區（香港及中國）董事總經理Robert Sheffield認為，各行業持續面對招聘預算有限等挑戰，預計2024年上半年，金融服務和科技業的企業招募人數將會增加。

 

近半受訪者 擬未來半年轉工

 

　　在其新一份調查《2024年香港薪酬指南》提到，73%港企及組織發現，去年招聘競爭「非常或相當激烈」。91%企業更反映過去6個月曾流失人才，其中半數人因尋求更高薪酬而轉職。

 

　　調查訪問650間企業及3,400名專業人士並進行研究，包括會計與財務、銀行與金融服務、銷售與市場營銷、科技等行業，了解企業2024年的招聘意慾、專業人士轉職關鍵原因。

 

　　其中有57%香港專業人士看好2024年加薪前景，47%僱主計劃在2024年提高某些緊缺職位的薪資待遇。求職者方面，有47%專業人士又表示，計劃在未來6個月積極尋找新工作。

 

　　Robert Sheffield接受專訪時提到，預計在2024年，香港人才希望獲得的薪酬漲幅約為4%，「惟考慮到通脹因素，這將與2023年持平，相當於實際漲幅為1.7%。」

 

在推出彈性工作安排方面，西盟斯律師行合夥人黃婕（Wendy）認為，企業需制定清晰及合宜的政策，例如考慮運作上及員工發展的需要。（受訪者提供圖片）

 

　　除以「銀彈」吸引人才，Robert Sheffield及另一專門研究僱傭關係相關法例的西盟斯律師行合夥人黃婕（Wendy）提到，企業滿足打工仔在薪金以外的期望，也非常重要。

 

打工仔的需求多樣化且不斷變化，有人力資源專家表示，以不同策略令打工仔保持愉悅及參與感尤其重要。（資料圖片）

 

良好公司文化 可補薪酬不足

 

　　Wendy近日接受專訪時表示，經濟報酬及福利仍然是對人才最大的誘因，「但如果公司未能提供匹配市場水平的薪酬及福利，良好的公司文化，例如工作與生活上的平衡、企業社會責任等」，或能補充經濟誘因上的不足。

 

　　在招攬人才尤其激烈的環境下，Robert Sheffield認為，企業還需要提供全面福利、完善招聘流程、創造積極的職場體驗、提供靈活的工作模式並鼓勵職涯發展等。「員工的需求、願望和優先事項是廣泛、多樣化和不斷變化的，你要有不同策略，讓他們保持愉悅和參與感。」報告亦指為了讓員工更快樂、投入工作環境，有5大關鍵致勝策略（見表1），例如花時間了解員工的真正工作動力等；同時需要企業投入時間及研究，以建立更良好的企業文化。（三之一）

 

 

 

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