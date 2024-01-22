  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
世事政情
娛樂情報
FOCUS政經范局政是有心立會透視鏡雷鳴天下容我世說威少看世界飛常談台灣熱話暢所欲妍葉劉的地球儀易經看世界
關鍵字：立法會 選舉 中美關係 大灣區 烏克蘭 拜登 國安法 大國博弈 俄烏戰爭 以巴衝突 香港脈搏 聚焦神州

22/01/2024

渣打馬拉松星光熠熠！68歲周潤發唔使2.5小時完成半馬！「最強孕婦」梁諾妍佗7個月肚照跑！盤點20+挑戰渣馬藝人名單

#區永權 #關曜儁 #薛影儀 #梁諾妍 #電視劇 #唐詩詠 #周潤發 #陳安立 #何沛珈 #李炘頤 #娛樂 #鄭萃雯 #懷孕 #運動 #崔錦棠 #黃榕 #維多利亞公園 #教練 #馬海倫 #方紹聰 #林子善 #馬拉松 #林淑敏 #開心速遞 #洪永城 #許家傑 #跑步 #渣打馬拉松
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章
Text: 娛樂組

　　今日是一年一度「渣打馬拉松」的日子，雖然氣溫有些微下降，不過仍然阻礙不到跑手們的熱血。演藝圈有不少運動健將都有參與10公里、半馬及全馬賽事，其中熱愛跑山的周潤發雖然已屆68歲之齡，不過仍然好有活力，去年首戰渣馬10公里，終以1小時3分58秒完成賽事；今年發哥轉戰半馬，早上8:30分起步，11點前跑抵維園終點站，衝線時間為2小時26分08秒，相當厲害。

 

（香港電台31台電視截圖）

（香港電台31台電視截圖）

（香港電台31台電視截圖）

 

　　同樣高齡一族的是73歲的馬海倫，在《愛回家之開心速遞》飾演蘇姐一角，深入民心。今日，她成功完成10公里跑的賽事，更興奮拎住獎牌自拍留念：「今早完成人生第一次10K」。同樣令人佩服的是懷孕七個月的梁諾妍（Inez）佗住巨肚照樣迎戰「渣馬」，一向熱愛跑步的她自懷孕以來一直都有練跑強身健體，絕對是最強大肚婆！老公洪永城都有現身照顧住太太，仲將，「Baby in car」的警告標貼貼在太太的背部，令其他跑手能夠小心不要碰撞到她，認真Sweet到爆！

 

 

　　參加全馬的藝人有Kolor主音Sammy、「奶仔」方紹聰，毅力驚人。而半馬則有「送水輝」許家傑、陳安立、周家怡、楊潮凱、黃浩然、趙善恆@ToNick及區永權等。另外，參加10公里跑的藝人，唐詩詠、林子善、《愛回家》的「仇奇」關曜儁、「大小姐」林淑敏、「Luna」何沛珈、「Andy」崔錦棠、「接龍藥房售貨員」曾文心等等，而蔡一智、吳保錡、「阿儀」薛影儀、黃榕、黃可盈、李炘頤及前新聞主播鄭萃雯、張文采等都有參與，大家運動之餘都不忘打卡留念，非常熱鬧。

 

 

轉載自: 晴報

【訂閱有賞】25度生活YouTube頻道 暖暖冬日賞你etnet 30週年珍藏版2024年曆卡 + keroppi加大版毛毯！► 立即訂閱

我要回應

更多娛樂情報文章

你可能感興趣

#區永權 #關曜儁 #薛影儀 #梁諾妍 #電視劇 #唐詩詠 #周潤發 #陳安立 #何沛珈 #李炘頤 #娛樂 #鄭萃雯 #懷孕 #運動 #崔錦棠 #黃榕 #維多利亞公園 #教練 #馬海倫 #方紹聰 #林子善 #馬拉松 #林淑敏 #開心速遞 #洪永城 #許家傑 #跑步 #渣打馬拉松

更多世事政情文章

放大顯示
吾港吾知

職場新常態

最緊要健康

精選文章

投票區

DIVA CHANNEL

  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
etnet Chill

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

2024生肖運程Part2: 屬龍、馬多意外？屬蛇、羊多是非？邊個生肖有機會升職？呢個生肖生肖一定要避免水上活動！

【訂閱有賞】訂閱健康好人生YouTube頻道 賞你etnet 30週年珍藏版2024年曆卡 + etnet精美筆記本

龍年九運賞你財到福到！收睇行運攻略，贏走7-Eleven現金券或姆明環保袋！

etnet.com.hk