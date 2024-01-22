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22/01/2024

Sammi確診新冠後「潛水」大半年休養！IG更新近況身材變豐滿？

#歌手 #娛樂 #演唱會 #哮喘 #跑步 #眼影 #鄭秀文 #新冠肺炎疫情 #許志安 #後遺症 #新冠肺炎 #運動
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Text: 娛樂組

　　鄭秀文（Sammi）自從去年5月確診新冠肺炎後，本身有哮喘的她後遺症相當大，因長期聲沙最終宣布7月份舉辦的演唱會要延期舉行，將延期足足一年今年7月補場。不過消息公布後，以往活躍社交媒體的Sammi竟然長期「潛水」，令不少粉絲都大為擔心。幸好，今月初Sammi跟親戚飯聚的照片流出，大家見到偶像笑容滿面，總算鬆一口氣。

 

 

　　Sammi事隔大半年，終於重返IG出Post的節奏，她連環出4個IG動態交代自己的身體情況，她穿上貼身長袖運動衣，似乎身形豐滿了些少，而且相當精神奕奕，Sammi留言說：「停了七個多月沒有運動，期間也害怕了運動。今天，從零開始。彷彿一個運動員篤定重新出發，重新鍛鍊。35分鐘運動，病癒有點吃力但盡了力，Good Start（好開始），感覺非常良好。」

 

 

　　認識Sammi的都知道她最愛運動健身，以往幾乎每一日都跑步8公里，又會在家做健身搞到周身爆汗。今次休養要Sammi完全停運動，相信情況都有一定的嚴重程度。Sammi回復狀態，似乎想希望慢慢重拾運動，為7月演唱會備戰，非常勤力。

 

　　Sammi雖然休息期間，不能夠做運動，但她不想停下來浪費時間，繼續進修自己，「去年，休養期間，體力固然不佳，但mi不想浪費時間，對靜態的化妝亦產生了強烈興趣。跟化妝師上上課，很多理論頓時明白了，開竅。但最重要是自己在家持續練習。（有段時期，真天每天練，很認真學習啊！）以前一點也不懂化眼影和全妝，現在滿有信心駕馭。遲些分享照片（作品）」、「一理通，雖不至會百理明，但開竅很多。」、「然後，有段時間，每天在家狂練習。自己塊面就是畫紙。邊學習，身體邊靜養。Mi現在超熱愛化妝喔！」

 

　　Sammi隨後分享IG貼文，亦是事隔足足六個月的更新，她留言說：「2023年，是一個特別之年。身體和心理俱勉強不來，決定休養之前，理智地推辭很多工作，當中也包括一些夢寐以求的工作。回頭看，這是2023年最好的決定。清空工作壓力，擺低工作的自己，才能徹底休養生息。七個月來，健康有高有低…（尤其是十月中後至十一月底）心境當然也…..有低有高。不過，會過去的。也過去了。歌都有得你唱：『像那些清新雨後陽光，明亮是你溫馨的眼光』2024年，等我。鎖定七月份演唱會。#mi在養病期間認真地學習了化妝遲吓分享照片」Sammi分享貼文不忘提起老公許志安的《雨後陽光》和《會過去的》兩首歌，認真夠晒Sweet！

 

 

轉載自: 晴報

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