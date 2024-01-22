中年好聲音2丨兩屆參賽者合唱爭入14強！顏志恒、顏米羔同姓三分親！實力唱將譚輝智孖羅啟豪網上投票得票最高

《中年好聲音2》15強誕生，分別是顏米羔、譚輝智、梁浩賢、陳燕娜、黃劍文、陳俞霏、鄭梓浩、安雅希、劉可、劉威煌、古淖文、沈宗賢、林若盈、王玥及陳蒨葶。今晚15位唱將將會進行第八部曲《中一生助陣人生之歌！爭入十四強！》的合唱演出，TVB較早前率先公布15個演出的合作名單，派出「中一」的周吉佩、李佳、羅啟豪、龍婷、支嚳儀、曹敏寶、丁文俊、吳大強、顏志恒、魏嘉信、林鉫徫與「中二」生合唱。

15個演出的配對和表演曲目都已經率先公布，並舉行「TVB綜藝」網上投票，選中票數最高的組合有機會得到現場觀眾門券。由於「中一」生只有11位，所以周吉佩、李佳、龍婷及顏志恒都要唱兩首。其中，顏志恒跟顏米羔合唱《幸福之歌》夠晒特別，兩人「同姓三分親」，過往多次被問到底是否有親戚關係，顏志恒表示沒有，不過絕對是緣份。他留言說：「顏氏宗親會，記得第一次睇到顏米羔嘅比賽片段，就覺得好掂。覺得佢唱歌嘅音色，同埋演繹方式，都好有個人風格。我都覺得我同佢有少少相似。我當時喺度諗：日後會唔會有合作嘅機會呢？真係諗都諗唔到，我哋真係可以合作。仲要係唱一首咁熱血嘅歌曲 —《幸福之歌》啱晒我哋。期待今個禮拜日8:30《中年好聲音2》」另外，他還會跟梁浩賢合唱《最佳損友》。

至於周吉佩將會分別與古淖文和林若盈合唱《友共情》和《笑忘書》，周吉佩說：「重回這個舞台，那聽到令人頭皮發麻的四下預備叮叮聲，那聞到令人喉乾聲澀的煙機味道，那看到令人膽戰心驚的一眾評審們。今次多了一份情懷，少了一份緊張，全力以助手的身份為柏檔助攻，希望為他們打氣！#中年好聲音2 #林若盈 #古淖文 #周吉佩」

「TVB綜藝」的投票開始5日，網民投票都非常踴躍，其中暫時最高票數是羅啟豪和譚輝智合唱的《今天等我來》，已經超過1300個Likes，遠遠超越其他對手，非常厲害！網友們認為羅啟豪和譚輝智都非常相似，性格較為內歛怕醜，但唱功相當穩定，期待兩人的舞台火花。