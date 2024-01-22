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22/01/2024

黎姿結婚周年激罕「放閃」！大曬攬實老公馬廷強幸福合照︰#truelove

#黎姿 #愛情 #結婚 #馬廷強 #馬黎珈而 #夫妻
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　　黎姿（現名：馬黎珈而）近年活躍社交平台，不時大方分享她的家庭生活、義工活動或者旅遊靚相，而孝順顧家的她每逢大時大節都會跟父母、弟弟黎嬰一齊團圓食飯，網友們都大讚幸福的女人都特別靚，而黎姿的確保養得宜，常常散發超強的女人味。昨晚，黎姿甚少曬跟老公馬廷強的恩愛合照，慶祝兩人結婚15周年的日子。

 

 

　　照片中，黎姿小鳥依人般挨實老公馬廷強，而馬廷強都笑得非常甜蜜，黎姿收到老公所送贈的鮮花，心意卡上寫上：「To My Wonderful Wife Gigi」雖然結婚多年，婚後都育有三名女兒，不過兩公婆仍然繼續送心意卡，認真夠晒Sweet！黎姿都留言說：「不知不覺今年已經是我們牽手走過的第15年。謝謝你每年都記得送上我最愛的鮮花，我們的關係就像這些花朵，色彩繽紛又充滿活力，多年來的相處就如灌溉鮮花的養分。感恩一直有你的支持和陪伴，讓我無懼挑戰向前行。期待未來一起見證我們的三顆種子健康地快樂成長 #anniversary #truelove」

 

 

　　黎姿早前接受內地節目訪問，談到老公馬廷強，她表示初相識時他不知道自己是演藝明星，從沒看過她的作品，還開玩笑說婚後「強迫」老公睇她的作品《金枝慾孽》，黎姿稱跟馬廷強的緣份來自拐杖：「當年我去滑雪的時候斷掉了十字韌帶，回香港要用拐杖走路，因為他是用拐杖走路的人，問我在哪裏買的拐杖，應該換另外一支…這樣開始跟他的聊天，然後跟他的相處，他給我很多建議，去看不同的醫生去醫好我的腿。」

 

 

　　至於夫妻相處之道是怎樣？她說：「在一起要互相尊重，要當成一輩子的朋友，我覺得這個很重要。（當初有何因由決定嫁給對方？）嫁一個人，我覺得最重要就是他很有愛心，還有第二是很有擔當，才能成為我的丈夫，因為沒有擔當的男人，覺得做做朋友而已就好了。我覺得我老公是一個很有智慧的人，他是一個做人做得很好的人。我的人生是匆匆忙忙的，每一次我覺得很低潮時，盡量用另外一個角度去看事情。我不是完美的人，我都有我的情緒…現在我的丈夫很疼我，他就是很驕傲…他的老婆是個很獨立，也很溫柔的。」

 

 

轉載自: 晴報

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