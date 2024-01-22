  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
健康
都市痛症
健康大晒健康解「迷」欣欣食乜嘢食療新意思中醫話美女中醫健康快車安老職人Dr C&C醫生健康教室Call Me Doctor走肉廚房輕養生健康「膚」識馬拉松週記拆解耳鼻喉伴你同行抗癌，我有計健康醫思一點通醫生教室「肺」事講清楚樂齡科技無痛追夢2023健康同行夥伴大獎醫言相信德醫善言嘉‧點健康健康新知逸趣談Teen心理全說健康最前線
關鍵字：心理情緒 運動 抗癌 瘦身 都市病 上班族 安老 銀髮族 識食 健康好煮意 名人專訪 低卡零食站

22/01/2024

Keep Fit減肥｜節日暴飲暴食易增磅！物理治療師：6大快速減肥方法公開！每天30分鐘運動可分拆幾多次做？

#痛症療法 #運動KeepFit #瘦身大法 #肥胖問題 #增磅 #跑步 #戒甜 #節日 #減肥 #運動 #HIIT #暴飲暴食 #運動Keep Fit #睡眠 #卡路里 #食得有營
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章

  • Oscar 治療師

    Oscar 治療師

    陳嘉渝(Oscar)，物理治療師。

    入境處及香港聖約翰救傷會講師聯會醫事顧問，於理工大學物理治療系畢業後，修畢香港中文大學針灸學碩士。熱愛運動之餘，更隨隊前往北京奧運及東亞運擔任醫療義工，更熱衷在各大報章刊登專欄，解答都市痛症及運動創傷復康問題。現為沙灘排球賽亞運代表隊的物理治療師。

    都市痛症

    本欄逢周一更新

　　過時過節，美食當前難免會出現飲食失控，更甚者「望一望」美食也會肥上了不少，要在過年的日子也能想要控制體重，年前、年中、年後都可以注意些小細節，做得愈多，愈有助控制體重。

 

快速減肥方法1︰多喝水

 

　　充足的水份對健康與減肥來說都是十分重要的，多喝水可以自然地抑制食慾，進而減少攝取過多的熱量；此外還能預防便秘、提升新陳代謝，亦為進行運動訓練作好準備。

 

快速減肥方法2︰規律運動

 

　　維持良好運動習慣對保持身體健康是不容置疑的，每天運動至少 30 分鐘中低至中強度的運動，或可採取分三至四段方式的累積心肺功能運動量，效果與一次做完是一樣的；不過，每次至少要連續10分鐘。例如每天應至少運動 30 分鐘，可以拆分為 2 次 15 分鐘，或 3 次 10 分鐘完成。

 

　　例如走路或踏腳踏車 30 分鐘，可消耗約100卡路里的熱量，上午或下午各做 15分鐘心肺功能運動操，同樣也可消耗100卡路里熱量；此外，能走樓梯就不要坐電梯，可以增加不少日常的活動量。

 

 

　　核心肌肉訓練一個最有效改善體型的運動，其原則是刺激腰、腹、背肌發力，令軀幹處於挺直及有利其他動作的姿勢。

 

 

　　其中一個最易的運動和改善盤骨前傾的運動也十分相似，只是這個運動改調屈膝屆乎於45-60之間，後腰要頂著牆壁（上圖）並加上一些重物便能令上下肢一同發力，很多客人試過也會感到自己的腰腹力量是如何不濟。

 

 

 

 