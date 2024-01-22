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22/01/2024

青春日本代表Atarashii Gakko《新學校領袖》世界爆紅！她們代表著一種怎樣的價值觀？今天香港舉步不前原因在哪？

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  • Jimmy Leung

    Jimmy Leung

    私募基金負責人，擅長結合傳統經濟及互聯網、管理業務分別在倫敦、矽谷，香港。涉及房地產、互聯網及跨境電商等產業，與多國實業家、創業家、天使投資等擁有廣大的人脈。行事低調，口頭禪是最好你搵我唔到。

    改朝換代Digital

    本欄逢周一更新

Photo: 由作者提供

　　最近風靡歐美的一隊亞洲女團，再不是Blackpink，而是來自日本的怪雞組合Atarashii Gakko《新學校領袖》，同樣是四位年輕女孩，最小的21歲，最大的也只是24歲。

 

　　光是Tik Tok，她們的總瀏覽量超過31億2,000萬次。目前粉絲數更是超過630萬人，成為日本女藝人中的第一名，2022年她們首次在美國三藩市和LA開演唱會票全部賣光，可見人氣之旺，賺全世界的錢，前途無可限量。

 

 

　　穿著水手服、高白筒襪、室內鞋的4人女孩組合的和平常的韓國或日本偶像不一樣，她們沒有像一個精心打造的「標準」女子組合那樣迎合演藝圈的刻板需求，而是帶著一種真實感、混亂感和叛逆感，充滿了青春。

 

 

　　看過他們的激動表演的人可能會覺得她們是不是瘋了嗎？每次均盡全力以瘋狂的歌舞來表現日本的青春、領導年輕人的潮流。

 

 

　　Atarashii Gakko組成於2015年，當時成員們還只是中學或高中生。靠開個人演唱會等活動，累積經驗後宣佈在2020年加入美國的唱片公司品牌88rising，正式向世界出道，賺全世界的錢。

 

　　十四五歲的小女孩，應該是被補習、被洗腦、被怪獸家長折磨的年紀，但這班日本女孩反其道而行，做自己喜歡做的事。

 

 

　　四位成員各自有擅長的才能，Mizyu從小學開始學習舞蹈；Kanon負責在TikTok上投稿影片；Rin在一個喜愛Hip Hop音樂的家庭成長並把活力展現在舞蹈上；Suzuka擔任團體的主唱，以獨特的唱腔完美呈現了昭和的氛圍。

 

　　媒體總是說，日本失落30年，但近年日本的房產、股市、財富、薪水以及城市文化娛樂正輸向國際，在快速重奪國際發達經濟體行列。

 

　　中產階級，代表著人人有機會的社會機制，與階級固化相反。香港現在真正失去的正是中產階級及其身上的香港精神。

 

　　父母的眼界和格局，大大的影響孩子的未來。每個時代的父母都為下一代擔心，但事實上每一代都比上一代進步。

 

　　現在的年輕人很可憐，他們認真聽你說話，是孝。但完全按父母說的話去生活，那不是孝順，那一定是傻。

 

　　不是父母不愛子女，而是他們早就看不懂世界了。他們對世界的判斷，對生活的選擇，根本就沒有太多的參考價值。

 

　　或許眼下，父母說的是對的，可是五年後、十年後、廿年後呢？

 

 

　　這個世界上，沒有穩定這個夢，父母那一代是看過世界的。

 

　　今天的香港的年輕人就只看過香港。不懂，但以為自己懂。這是今天香港舉步不前的原因之一。

 

　　這社會不需要太多的股神、窩輪天后、KOL、中年好聲音、福祿壽、大四喜、小炒王、成長勵志書、而是希望有更多的故事、力量和資源，還給獅子山下的市井小民。

 

　　一個不開心的年輕人，很難讓周圍的人開心，過得這麼委屈，不是因為你活該這樣？而是連父母都不敢反抗，談何改變世界？三四十歲時候你想改變人生，就會比20歲的時候難上1,000倍。

 

　　年輕人，要賺錢也要自由。年輕人會說，我不認為我在工作，我只是做我自己喜歡的事。

 

　　他們不再追求一個工作可以從一而終，工作只是探索生活的方法一種。

 

　　當萬物皆可AI，跳脫既有的生活環境，想像力就會不同，人的思想及本心反而是最重要。

 

　　唱歌跳舞，其實和創業是一樣，門檻低，就算失敗也沒有太大的損失，Atarashii Gakko不單止是《新學校領袖》，更是年輕價值觀的領袖。

 

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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