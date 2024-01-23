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23/01/2024

藍營下屆應派誰出征？

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  • 姚超文

    姚超文

    香港出生，到台灣升學後落地生根，如今在台灣居住的時間已經超過在香港生活的時間。擔任傳媒工作，長期觀察並融入當地社會，是一個應該很有資格被稱作台灣通的香港人。

    台灣熱話

    本欄每周二更新

　　受兩岸四地民眾高度關注的台灣大選落幕，國民黨再度闖關失敗，未能重回執政之路。放眼未來，雖然距離四年後的2028選舉為時尚早，但互聯網上已有不少民眾討論，藍營下一屆派誰出征才有勝算。

 

　　之所以有這樣的討論，在於輿論並不看好民進黨的賴清德可以連任，甚至戲稱他為「賴一屆」。問題出於民進黨這次贏得並不漂亮，相較於蔡英文2020年以817萬票當選連任，賴清德只獲558萬票，甚至比綠營選前預估的超過600萬票低。立委選舉更喪失過半數席位優勢，在113個席位中拿到51席，比國民黨還少1席，更比上一屆少掉17%席位。而民間團體選後公布的電話和投票站出口民調，分別有49.3%和62.85%受訪者表示「不喜歡」現在的執政黨。

 

　　賴清德以40.05%得票率獲勝，離過半數差近10個百分點，顯示他雖然不太受歡迎，但對手國民黨候選人侯友宜更未能吸引選民青睞，以91萬4998票的差距敗選。民眾因而認為，只要國民黨能派個更有群眾魅力的候選人，打敗對手依舊不無可能。

 

　　從公元2000年大選開始，國民黨只有馬英九贏過並獲得連任，他第一次當選時，輿論普遍認為，吸引跨黨派民眾支持的重要因素就是「靚仔」。能符合這個條件的藍營政治人物，國民黨內只有現任台北市長蔣萬安。

 

馬英九第一次贏得大選時，輿論認為「靚仔」是吸引跨黨派民眾支持因素之一。

 

　　蔣萬安是前領導人蔣介石曾孫、蔣經國孫子，擁有美國賓夕法尼亞大學法律博士學位，2016年當選立委以來，政治動向備受藍營支持者關注。當選台北市長後，處理市政實事求是，團隊也普遍獲得認同。至於「顏值」，四年後狀態可能比不上現在，但論「靚仔」黨內無出其右。

 

台北市長蔣萬安（右二）公認為國民黨內最「靚仔」政治人物。

 

　　不過，我認為蔣萬安出線機會不高，在於他在島內南部影響力並不如賴清德，加上蔣家後人背景，可說身負「原罪」，打起選戰肯定被綠營扣上紅帽，兩岸論述很難擺脫包袱提出能吸引選民認同的政見。而且最重要的是，近年大選有所謂帶職參選魔咒。上一屆大選，韓國瑜高票當選高雄市長後隨即見獵心喜，代表國民黨角逐總統寶座大敗；這一屆新北市長侯友宜也是帶職參選，連本命區新北市都輸給賴清德8萬多票；更別忘2016年選舉，國民黨也是由時任新北市長朱立倫帶職參選慘敗。蔣萬安目前是第一任市長，兩年後肯定爭取連任，如果投入下屆大選，勢必和前面三屆國民黨候選人一樣，被市內民眾批評為背信棄義，未完成對選民承諾落跑，將嚴重衝擊選情。

 

　　在這個情況下，這次立委選舉出盡風頭的台中市長盧秀燕出線機會大增。在盧秀燕大力輔選下，台中市8席立委由原本綠營6席、藍營2席，反轉為綠2藍6局面。而且在黨中央「藍白合」破局情況下，她仍推行所謂「藍白合示範區」，帶領區內國民黨立委候選人，去幫民眾黨候選人蔡壁如拉票。雖然蔡壁如最後高票落敗，但選戰過程中，已讓尋求連任的立法院副院長蔡其昌嚇出一身冷汗。

 

　　而且盧秀燕政績卓越，施政滿意度居高不下，立功之後並沒有給人見獵心喜的印象。在「藍白合」破局令侯友宜支持度突然暴漲時，她公開宣布，就算侯友宜當選，也不入閣、不組閣，因為媽媽市長會繼續留在台中顧家。

 

 台中市長盧秀燕最有可能代表國民黨參選2028年大選。

 

　　盧秀燕市長任期2026年結束，卸任後有13個月時間投入下屆大選，除非國民黨高層又在黨內初選大搞黑箱作業排除盧秀燕，否則下屆國民黨候選人非她莫屬。

 

　　至於誓言下屆捲土重來的民眾黨主席柯文哲，這次大選看出主要票源來自年輕人和剛有投票權的「首投族」，稍為年長和有社會歷練的選民，大多都非白營支持者。從今次選舉結果來看，柯文哲輸侯友宜90萬票，輸賴清德180萬票。據當局統計，本屆「首投族」102萬人，下屆降到80萬左右，就算柯文哲全拿這些選票，也不可能獲勝。最務實而且對柯文哲有利的方式，就是第二次「藍白合」，由盧秀燕搭配柯文哲再戰賴清德。理想歸理想，屆時能否拋開個人利益和立場，就要看接下來的磨合了。

 

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