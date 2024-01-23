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23/01/2024

沉浸式任務遊戲成功攻港！抱「三不」原則創業？Bomb Battle創辦人︰失敗後要懂得Move on

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　　當代的年輕人，大部分都擁有大膽思維，總是拒絕墨守成規的工作和生活，渴求將命運和前途掌握自己手上，對創業、當老闆充滿憧憬。不過，要成功創業，往往不能紙上談兵，靠的亦並非僥倖，背後蘊藏的付出和努力，亦遠超外界想像。

 

來自馬來西亞的Bomb Battle創辦人Datin Sheehan Tee認為，在創業的過程中，必須不斷學習且改善，不能紙上談兵，靠的亦並非僥倖。（受訪者提供圖片）

 

　　早前成功打入香港市場的沉浸式任務遊戲Bomb Battle、其來自馬來西亞的創辦人Datin Sheehan Tee坦言，創業過程挑戰多，但只要把持著「三不」原則，就能戰勝。

 

　　Sheehan與不少年輕人一樣，在讀書時期就開始打工，曾於傳媒公司擔任銷售和市場營銷的工作。不過，自稱「坐不定」的她，卻因為希望能追求更多的成功感，在18歲就已經萌生創業的念頭。

 

不卻步 不停學習 不怕失敗

 

　　她笑言，當時確實很像和自己打賭。她憶述：「當年未完成學業，很希望擁有自己的事業；家人邀請我『返屋企幫手』，加入家族生意，我都拒絕了。」Sheehan直言，亦正可能她這種敢衝、不懂害怕的個性，就符合創業的首要條件、以及其「三不」原則之一，即勇氣以及「不卻步」，「覺得趁年輕，甚麼都應該要嘗試一下，不然老了後悔。」就這樣，就開始了創業道路，並進入了遊戲體驗市場。

 

　　她第一次創業是在2013年，當時和幾位朋友對網上密室逃脫式遊戲甚著迷，及後發現在外國開始演化成真人版，就決定創立名為Escaperoom的密室逃脫遊戲品牌，將相關遊戲帶到馬來西亞市場。她笑言，起步初期外界反應確實不太熱烈，甚至曾憂慮會很快用盡所有資金，「畢竟當年都是嶄新的概念，要消費者立刻接納確實不容易。」

 

　　抱著「三不」原則之一的「不停止學習」，就讓Sheehan度過難關，「這是個可以Trial And Error的地方，遇到挑戰就想方法彈性應對。就算最後失敗，就當作是經驗，然後再站起來。」

 

　　她透露，當時遇到顧客，就會把握機會與他們溝通和聊天，希望能夠從他們口中得悉，如何做對推廣去吸引和引導人流，不斷從中學習及改善。例如，可以稍微調整價格，或推出一些體驗價；又或推出更多不同的主題，來吸引更多客戶。而在Sheehan和團隊多番努力後，目前Escaperoom已成為馬來西亞密室逃脫遊戲連鎖品牌之一。

 

Sheehan笑言，遊戲過程中玩家需要互相溝通、制訂清晰的解決方案以解除危機或消除威脅，可讓企業作Team Building。（受訪者提供圖片）

 

市場版圖仍小 無懼競爭

 

　　不過，Sheehan的創業道路並非一直順暢。她提及，在Escaperoom發展開始穩定後，她又嘗試創立以Running Man模式的遊戲品牌BestBoxMY，惟可惜約兩年後，BestBoxMY在疫情的影響下被迫倒閉，但作為創業家的Sheehan，依然抱持「三不」原則之一的「不怕失敗」，「最重要是吸取經驗後，懂得Move on，找出做得不好的地方，再重新出發。」

 

　　她很快就重新站起來，並在2022年提出以「科技結合遊戲」的想法，打造沉浸式漆彈大戰遊戲Bomb Battle，並在去年5月正式面世。

 

　　Sheehan直言，要跟隨市場的變化，不能再單靠傳統的遊戲體驗來吸引顧客，所以是次決定從科技入手，再結合遊戲節目、動作電影和逃脫遊戲等元素，將體驗包裝得更新鮮。而在該遊戲登場後，亦在馬來西亞捲起了一股熱潮，她笑指：「Google上對我們的評論都很好，有接近1,800條評論，已經很不錯了。」

 

　　她相信Bomb Battle目前仍處於起步階段，未來有很長的路要走，深信現時沉浸式遊戲市場的版圖依然很小，能夠發展的空間極大，也無懼更多競爭者加入，「畢竟有競爭才有進步。」

 

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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