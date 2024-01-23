  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
財智
市場最熱點
陶冬天下缸邊隨筆快樂退休我要退休財識兼收樓市亮話樓市點評女子愛財基金債券攻略趣味投資法Make Money經濟不停學騙局大拆解親子理財生財有道教材攻略。學得要精
關鍵字：退休 人民幣 通脹 年金 加密貨幣 高息定存 理財智慧 財金大勢 看透樓市 退休錦囊

23/01/2024

KK星期二｜傳國家隊入市 對港股未必係好消息？| 分析內房最新情況 | 美股續破頂 業績期部署策略

#美股 #匯金 #國家隊入市 #內房股 #香港股票 #恒生指數 #元宇證券 #林嘉麒 #hot talk 1點鐘 #友邦 #02822 #平保 #00669 #電能實業 #南方A50 #00006 #01299 #創科實業 #02318 #01109 #華潤置地
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章

嘉賓：元宇證券基金投資總監　林嘉麒

 

　　恒指今早高開77點，接近十時左右，突然傳出內地政府為加大中長期資金入市力度，投放兩萬億人民幣救市，消息刺激港股十分鐘內突然飆升逾500點，一度高見15472點。根據過往匯金入市的統計，國家隊出手僅為短期利好作用，並不等於見底訊號，這次會否有例外？中資券商股罕見地齊升，半日升勢僅屬救市傳聞利好？惟內地股市本已跌至低位，即使單日資金追捧亦難言行業氣氛已好轉？中資相關股份今早表現相對亮眼，當中內房板塊更有力為表現較好的藍籌首五名。滙證點名潤地 (01109)等國企內房已遭過分拋售﹑大摩則料潤地股價未來30天有高機率上升，原因何在？即使有大行唱好內房短線走勢，中長線的財困壓力一日未排解﹑一日都難有獲利空間？外圍美股續強勢，AH股即使單日轉向但市場信心仍未完全恢復，投資美股強勢股或更值博？

 

 

影片網址：https://youtube.com/live/HHuDJVXhmvY

 

►把時間軸拉到01:22開始 — 節目開始

 

【立即追蹤我們的YouTube頻道，一按即睇所有精彩影片】

 

─────────────

【午間財經直播節目 一按即睇】【逢港股交易日 週一至週五下午1時】由專業主持以輕鬆、生動嘅手法，同各路專家由市場焦點、即市分析，講到樓市、鋪市，仲睇埋外匯、債市，以及商品市場，用最專業嘅角度穿梭本地同環球經濟，同你一齊喺投資路上並肩作戰！ 1點約定你，視野廣一點！

節目重溫► https://bit.ly/2T4T46z

───────────── 

更多精彩節目：

直播節目《開市Good Morning》► https://bit.ly/2T70l62

─────────────

喜歡我們的影片，記得訂閱etnet YouTube Channel ► https://bit.ly/3lhKE8

 

 

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

【訂閱有賞】25度生活YouTube頻道 暖暖冬日賞你etnet 30週年珍藏版2024年曆卡 + keroppi加大版毛毯！► 立即訂閱

我要回應

更多市場最熱點文章

你可能感興趣

#美股 #匯金 #國家隊入市 #內房股 #香港股票 #恒生指數 #元宇證券 #林嘉麒 #hot talk 1點鐘 #友邦 #02822 #平保 #00669 #電能實業 #南方A50 #00006 #01299 #創科實業 #02318 #01109 #華潤置地

更多財智文章

放大顯示
風水蔣知識

職場新常態

最緊要健康

精選文章

投票區

DIVA CHANNEL

  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
etnet Chill

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

2024生肖運程Part2: 屬龍、馬多意外？屬蛇、羊多是非？邊個生肖有機會升職？呢個生肖生肖一定要避免水上活動！

【訂閱有賞】訂閱健康好人生YouTube頻道 賞你etnet 30週年珍藏版2024年曆卡 + etnet精美筆記本

龍年九運賞你財到福到！收睇行運攻略，贏走7-Eleven現金券或姆明環保袋！

etnet.com.hk