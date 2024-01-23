李龍基女友Chris是非不斷遭爆性史！IG近乎清零上節目澄清！李龍基當場索吻：我唔嫌棄佢過去

現年73歲嘅李龍基同未婚妻王青霞（Chris）自傳出爺孫戀之後就是非不斷，近日又有人相繼爆出Chris學歷造假、淘寶買畫當自己作品、曾於美國徵婚、借錢唔還等傳聞。Chris今日近乎清空自己IG，日前又去爆料YouTuber嘅節目同李龍基「以愛」親身澄清，大家除咗睇李龍基同Chris之外，都大鬧爆料YouTuber牆頭草，「食相」難睇！

Chris先係被指「食」李龍基七層樓之後街上遇襲，之後曬出自己學歷同帳單等證明自己有學識有家底，「爺孫戀」絕不為錢，但就被質疑係造證書，是非未停過。而日前又被人爆「性史」，事源一名自稱係Chris債主嘅「歐陽偉」先生透過網台爆料，表示在數年前認識Chris，佢指Chris稱自己好有錢，更擁有兩台直升機，更有製造直升機嘅公司；而父母於洛杉磯，英國留學，自10歲就移民到美國。債主阿偉就稱當時Keep住聯絡，Chris提到資金周轉不靈，需要借錢兩星期。阿偉表示與Chris於「微信」上認識，佢自己住西雅圖，Chris當時住鳳凰城。阿偉稱當時未見面前要求Chris自拍裸照畀佢，對方都有做到，而佢亦收藏至今，其後見面時亦發生過關係。

Chris經常贈送自己畫嘅油畫畀圈中人。

阿偉更將一張印有Chris照片嘅駕駛執照相予YouTuber睇，YouTuber都證實係同一個人。阿偉稱指Chris坐民航機到西雅圖後，就同佢去酒店房發生關係，又指Chris一晚要兩次，隔日早上再要多一次，更指被對方「財色兼收」。阿偉詳指二人去到富國銀行保險箱，因為入保險箱需要身分證登記，因此Chris唔敢入去，自己就入去拎三萬蚊美金。阿偉稱當時相信Chris非常富有，只係借三萬蚊（美金）就答應，該三萬蚊係阿偉變賣廣州物業，節衣縮食帶到美國買樓用，因此當知道Chris係呃佢時曾經想自殺。阿偉取錢後立即到另一間銀行過數予Chris，之後兩人再到李小龍墳墓參觀，才接載Chris到機場離開。

李龍基未婚妻激動指責阿偉「作大」，又指對方希望特別展現自己能力，當時Chris去西雅圖不足24小時，完成轉帳已經回到亞利桑那。佢強調傍晚才西雅圖食完晚飯已經休息，對方第二天畀錢佢。Chris指之後已一筆過還清，佢更用家姐戶口微信支付過五千人民幣予阿偉答謝。Chris又指自己當時只係send性感照唔係裸照，而且見面後都冇一齊過。佢更稱當年幾個月後已經還錢，可以將還款同銀行過數紀錄公開。

爆料Youtuber本來力撐阿偉，對Chris都頗為「狠」，不過當佢邀到李龍基同Chris上節目後立即180度態度反轉，又叫大家唔好反對呢段爺孫戀，本來喪挖黑材料嘅佢反責網民唔好再挖黑材料，反面快到令人嘖嘖稱奇。基哥就護「妻」心切，表示：「佢有佢嘅過去，我都有我嘅過去，佢唔嫌棄我嘅過去，我都唔會嫌棄佢嘅過去。我哋以後落去好好哋，相親相愛。」 之後就隨即嘟起嘴仔向Chris索吻，並發出「啜啜啜」聲音，Chris亦配合迎上，場面感人。Chris即席表演，證明自己平時嘅畫唔係造假，不過就唔少網民都話似足電影《唐伯虎點秋香》入面陳百祥「祝枝山」所畫嘅「雞仔啄米圖」一樣。爆料Youtuber同「李氏」大和解，表示自己閱人無數，更向李龍基當面表示：「我哋友誼永固、阿偉嘅嘢我哋私下再解決。」