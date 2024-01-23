  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
世事政情
娛樂情報
FOCUS政經范局政是有心立會透視鏡雷鳴天下容我世說威少看世界飛常談台灣熱話暢所欲妍葉劉的地球儀易經看世界
關鍵字：立法會 選舉 中美關係 大灣區 烏克蘭 拜登 國安法 大國博弈 俄烏戰爭 以巴衝突 香港脈搏 聚焦神州

23/01/2024

容祖兒生父容錦輝揸粵港澳跨境商務車？「輝哥」於抖音平台分享駕駛心得！Joey一早與父親劃清界線？

#影視娛樂 #容祖兒 #演唱會 #內地節目 #抖音 #樂壇天后 #歌手 #欠債
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章
Text: 娛樂組

　　樂壇天后容祖兒，從小就在單親家庭長大，年輕時已經工作孭起養家責任。她膊頭的負擔極不少，生父容錦輝多次捲入欠債風波，其實都由容祖兒為父擔起還債責任。容祖兒罕有提及父親容錦輝，2022年她曾經做內地節目就透露心聲，想父親容錦輝是一個負責任的人。而近日，有網民發現一個抖音平台一個「輝哥」帳號，則是容祖兒的父親容錦輝。

 

（IG）

 

　　有網民發現容祖兒的父親容錦輝在抖音平台的帳號，以「輝哥」做稱號，容錦輝多數分享粵港澳跨境商務車的日常工作。跟囡囡容祖兒一樣甚少上鏡，容錦輝鏡頭前一點不怯場，滔滔不絕說話，分享駕駛心得。容錦輝心廣體胖，有個大肚腩，穿上Tee和短褲、波鞋，手上還戴上名貴鋼帶錶。說話間充滿自信，原來容錦輝已經做這一行超過15年。以同一個帳號名稱，在微信都找到他，所在地區葵青區。

 

（IG）

 

　　容錦輝的帳戶內有17條片段，由於在推介宣傳列表中，所以經常出現，才會被網民發現。內容都是有關粵港澳跨境商務車接送服務，其中一條片，容錦輝跟客人說：「早幾日喺香港有個亞洲青年電影節，好榮幸大會就搵咗我哋指定做商務接送，我就負責張紀聰先生、王俊彭先生，就接送佢哋囉。」根據這帳號影片上載日子，則是由去年7月22日至8月15日，之後就再沒有任何片段更新，十分離奇。

 

 

　　而容祖兒對於父親突然變網紅都一於少理，她之前的演唱會片段，最近在戲院上映，她忙於去各場次謝票見歌迷，玩得好開心，似乎一點都沒有影響她的心情。出名孝順又顧家的容祖兒，口中最多會講及媽媽，2022年她在內地一個節目曾罕談父親容錦輝，她表示自小家中沒有父親，怕弟弟會學壞，就跟母親嚴格管束。容祖兒還表示與父親容錦輝已沒有聯絡，還表示：「希望我的父親是一個負責任的人。」

 

（IG）

 

　　其實容祖兒跟父親容錦輝已經一早已經劃清界線，2014年容錦輝捲入欠債風波，堅持表示自己還自己的債務，並沒有收過女兒一分一毫。據知，一直以來容祖兒為容錦輝還過百萬款項。

 

 

　　消息傳出後，容祖兒所屬唱片公司急為容祖兒發聲明，公告容祖兒和父親容錦輝已劃清界線，容祖兒不會為父親容錦輝負上任何責任，而且2011年5月，已簽了有法律效力的絕密承諾書。在2011年5月18日簽訂，內容指容錦輝多次欠下債項及經濟出現問題，多次向容祖兒索取大量款項，當時容祖兒免卻無止境還債，所以承諾書中講名該是索款是最後一次。而容錦輝亦要作出四大承諾，不向容祖兒索款及作出任何滋擾等，若有違反，容錦輝需全數歸還款項。

 

轉載自: 晴報

【訂閱有賞】25度生活YouTube頻道 暖暖冬日賞你etnet 30週年珍藏版2024年曆卡 + keroppi加大版毛毯！► 立即訂閱

我要回應

更多娛樂情報文章

你可能感興趣

#影視娛樂 #容祖兒 #演唱會 #內地節目 #抖音 #樂壇天后 #歌手 #欠債

更多世事政情文章

放大顯示
風水蔣知識

職場新常態

最緊要健康

精選文章

投票區

DIVA CHANNEL

  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
etnet Chill

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

2024生肖運程Part2: 屬龍、馬多意外？屬蛇、羊多是非？邊個生肖有機會升職？呢個生肖生肖一定要避免水上活動！

【訂閱有賞】訂閱健康好人生YouTube頻道 賞你etnet 30週年珍藏版2024年曆卡 + etnet精美筆記本

龍年九運賞你財到福到！收睇行運攻略，贏走7-Eleven現金券或姆明環保袋！

etnet.com.hk