容祖兒生父容錦輝揸粵港澳跨境商務車？「輝哥」於抖音平台分享駕駛心得！Joey一早與父親劃清界線？

樂壇天后容祖兒，從小就在單親家庭長大，年輕時已經工作孭起養家責任。她膊頭的負擔極不少，生父容錦輝多次捲入欠債風波，其實都由容祖兒為父擔起還債責任。容祖兒罕有提及父親容錦輝，2022年她曾經做內地節目就透露心聲，想父親容錦輝是一個負責任的人。而近日，有網民發現一個抖音平台一個「輝哥」帳號，則是容祖兒的父親容錦輝。

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有網民發現容祖兒的父親容錦輝在抖音平台的帳號，以「輝哥」做稱號，容錦輝多數分享粵港澳跨境商務車的日常工作。跟囡囡容祖兒一樣甚少上鏡，容錦輝鏡頭前一點不怯場，滔滔不絕說話，分享駕駛心得。容錦輝心廣體胖，有個大肚腩，穿上Tee和短褲、波鞋，手上還戴上名貴鋼帶錶。說話間充滿自信，原來容錦輝已經做這一行超過15年。以同一個帳號名稱，在微信都找到他，所在地區葵青區。

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容錦輝的帳戶內有17條片段，由於在推介宣傳列表中，所以經常出現，才會被網民發現。內容都是有關粵港澳跨境商務車接送服務，其中一條片，容錦輝跟客人說：「早幾日喺香港有個亞洲青年電影節，好榮幸大會就搵咗我哋指定做商務接送，我就負責張紀聰先生、王俊彭先生，就接送佢哋囉。」根據這帳號影片上載日子，則是由去年7月22日至8月15日，之後就再沒有任何片段更新，十分離奇。

而容祖兒對於父親突然變網紅都一於少理，她之前的演唱會片段，最近在戲院上映，她忙於去各場次謝票見歌迷，玩得好開心，似乎一點都沒有影響她的心情。出名孝順又顧家的容祖兒，口中最多會講及媽媽，2022年她在內地一個節目曾罕談父親容錦輝，她表示自小家中沒有父親，怕弟弟會學壞，就跟母親嚴格管束。容祖兒還表示與父親容錦輝已沒有聯絡，還表示：「希望我的父親是一個負責任的人。」

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其實容祖兒跟父親容錦輝已經一早已經劃清界線，2014年容錦輝捲入欠債風波，堅持表示自己還自己的債務，並沒有收過女兒一分一毫。據知，一直以來容祖兒為容錦輝還過百萬款項。

消息傳出後，容祖兒所屬唱片公司急為容祖兒發聲明，公告容祖兒和父親容錦輝已劃清界線，容祖兒不會為父親容錦輝負上任何責任，而且2011年5月，已簽了有法律效力的絕密承諾書。在2011年5月18日簽訂，內容指容錦輝多次欠下債項及經濟出現問題，多次向容祖兒索取大量款項，當時容祖兒免卻無止境還債，所以承諾書中講名該是索款是最後一次。而容錦輝亦要作出四大承諾，不向容祖兒索款及作出任何滋擾等，若有違反，容錦輝需全數歸還款項。