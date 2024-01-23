萬億富豪｜首名萬億富翁幾時出現？樂施會：全球5大富豪財富3年暴增114%！Elon Musk財富升幅最多！股神芭菲特排第幾？5大富豪每小時賺X億港幣！消除貧窮要229年

到底最有錢的人一小時可以賺多少錢呢？最近，國際樂施會公布了一份報告，當中預計了全球在第1位「萬億富翁」（即擁有1萬億美元）會在甚麼時間出現，指出了若完全消除貧窮問題，要花229年，更指全球五大富豪的財富在2020年3月至2023年11月期間，增長了逾一倍！

國際樂施會早前發布最新報告「Inequality Inc.」，當中發現了由2020年3月起至2023年11月期間，全球5大富豪的財富已增長了114%，即由4,050億美元上升至8,690億美元！這5大富豪排名如下，而國際樂施會更公布了他們在2023年11月的財富：

第1位. Tesla CEO及SpaceX創始人Elon Musk (2023年11月財富為2,455億美元)

第2位. LVMH集團董事長及CEO Bernard Arnault及其家族 (2023年11月財富為1,913億美元)

第3位. Amazon創始人Jeff Bezos (2023年11月財富為1,674億美元)

第4位. 甲骨文公司共同創始人Larry Ellison (2023年11月財富為1,455億美元)

第5位. 「股神」Warren Buffett (2023年11月財富為1,192億美元)

圖片來源：X@Jeff Bezos

全球5大富豪的財富平均每小時增加1,400萬美元，即是大約1.09億港幣，十分誇張！當中，Elon Musk在這段期間的財富增長最大，由2020年3月的293億美元，升至2,455億美元，達737%！報告中指出，世界最富有的 1% 人口所擁有全球43%的財富；而他們亦擁有了亞洲50%的財富。而國際樂施會預測，在未來10年內有機會出現第一位擁有1萬億美元財富的超級富豪！不知道會不會是以上5大富豪其中一位呢？

圖片來源：X@Elon Musk

報告中又提到，全球有近50億人口出現了貧窮問題，未來10年全球貧富懸殊問題會更嚴重，國際樂施會推算出全球需要花上229年的時間才可以徹底消除貧窮問題。所以國際樂施會呼籲應該開始採取行動，部分包括：

加強社會保障及服務

立法監管企業、打破壟斷