新年盆菜2024｜10大團年過年必食名店新春盆菜！最平人均$124起！9折食米芝蓮級盆菜 / 超足料鮑魚龍蝦／四季龍景軒燒鵝、香妃雞／送金箔椰汁年糕+氣泡酒

臨近新年，又是時候訂購盆菜了。新年前或新年期間留在家中，若不想落手煮食，最好的方法一定食盆菜！今次為大家推介10款不同餐廳及酒店出品的新年盆菜，有平有貴，有些提早訂購更會有折扣，所以大家看中的話就要快手了！

新年盆菜2024│1. 帝京酒店：盆菜設1人分量！最抵$358.4

帝京酒店推出「帝港賀歲鮑魚聚寶盆菜」及「海龍皇賀歲聚寶盆菜」，先說說「帝港賀歲鮑魚聚寶盆菜」，用料包括頂級六頭湯鮑魚、蝦籽花膠、瑤柱甫、乾燒虎蝦等，再加下由鮑魚汁、南乳、柱侯醬等調製而成的秘製醬汁，味道濃郁。而這個盆菜設1位用、2位用、4位用、6位用、12位用，價錢分別為$448、$1,060、$2,110、$3,110 及$6,110，不過現在於網上商店購買更可享 8 折優惠，1位用最抵$358.4。

海龍皇賀歲聚寶盆菜

另外，第二個要介紹的是在2024 年 2 月 1 日至 29 日推出的「海龍皇賀歲聚寶盆菜」，這個盆菜設4位用、6位用、12位用，食材有南非六頭湯鮑魚、蝦籽花膠、瑤柱甫、黃金沙井蠔、海參，愛海鮮的朋友必試。另外，要留意附送黑色雙耳鋁深鍋這個優惠，只限2位用以上的套餐。而購買每四位用之盆菜，更可以得到自家製X.O.醬一樽。

訂購滿$3,000或以上可享九龍、港島或新界區免費送遞服務一次，不過外送服務不適用於 2024 年 2 月 9 至 11 日！

帝京酒店 - 帝港賀歲鮑魚聚寶盆菜

價錢：

-1位用$448，八折優惠價$358.4

-2位用$1,060，八折優惠價$848

-4位用$2,110，八折優惠價1,688

-6位用$3,110，八折優惠價$2,488

-12位用$6,110，八折優惠價$4,888

帝港賀歲鮑魚聚寶盆菜詳情按此

供應期：即日起至 2024 年 3 月 31 日(請於取貨日期預早一天或之前預訂)

海龍皇賀歲聚寶盆菜

價錢：

-4位用$2,610，八折優惠價2,088

-6位用$3,810，八折優惠價$3,048

-12位用$7,610，八折優惠價$6,088

供應期：2024 年 2 月 1 日至 29 日(請於取貨日期預早一天或之前預訂)

海龍皇賀歲聚寶盆菜詳情按此

領取地址：九龍太子道西193號帝京酒店帝京軒

自取外賣時段：每日正午12時至晚上9時

下一頁：米芝蓮一星中菜！食二頭湯鮑+宗谷瑤柱甫