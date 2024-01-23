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23/01/2024

吉日2024｜大掃除不一定要年廿八？初五開工撞破日？開工吉日吉時公開！送神迎神幾時係好日、好時辰？龍年哪些生肖要攝太歲？教你擇日結婚、裝修、睇病

#風水 #龍年運程 #太歲 #玄學 #犯太歲 #擇日 #開工吉日 #蔣匡文 #攝太歲 #風水玄學
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　　由著名建築師及術數師蔣匡文主持的「風水蔣知識」，以理論+數據和大家探討最貼身玄學話題！踏入 2024 年龍年，打工仔如果想在新一年工作順利、升職加薪，大多會留意開工吉日吉時。今年農曆年假後首個上班日是年初五（2 月 14 日），有人話初五開工撞正破日，憂諸事不吉，甚至建議多請幾日假，待好日才正式上班，究竟這說法有無根據？哪天才是開工吉日？從術數角度看，大掃除不一定選年廿八，為甚麼今年可延至年三十？龍年又有哪些生肖要攝太歲？到底該怎樣擇日結婚、裝修好日子？即聽蔣匡文拆解！

 

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＊玄學非精密科學，內容只供參考。

 

 

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