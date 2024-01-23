銷售技巧｜提升業績必先了解目標市場！在包裝及話題上花心思，令產品脫穎而出！

一直以來筆者曾分享過不少銷售錦囊，希望能幫大家進一步提升業績，當中有不少章節有提及過要建立自己針對性銷售的「目標市場」（Target market），以此來做業績上的特破。而筆者最近就有看到一個實際的營銷案例去短時間提升業績。

在去年年底時美國的麥當勞與服裝品牌Cactus Plan Flea Market（下稱CPFM）合作聯乘，推出附送特別設計的（個人而言覺得非常怪異）吉祥物娃娃的「快樂成人餐」。這餐就像一般在港見到的「開心樂園餐」一樣，有特別的紙盒包裝，有指定的餐點組合，而且加上上述的吉祥物。讓人意想不到的是，餐點內容雖然作根本性的改變，份量也只是正常餐點的份量，而因為特別的包裝設計和吉祥物娃娃有話題性，使營銷量大大增加，據有關報導致人流量提升了三成以上，而且在某些州份和餐廳一開賣就極速售罄。

有時候我們在做銷售的時候，在白熱化中脫穎而出的方法可能只需要一丁點的包裝和一丁點話題性。就好比你今天賣的都是一個儲蓄計劃，但你在設計建議書時你針對性地把指定年齡層的人的痛點包含進去，在銷售的時候向客人表明這是一種針對特定類型客人而設計的「退休保障產品」，這就會容易吸引客人聽下去，因為就算這是跟另一位同業手上一樣的建議書，但因為你有多花心思上去，你有為他們專門訂制的心思在，所以他們有更大機會打開耳朵聽你的銷售建議。

以下再舉另一個有趣的例子，Peugeot 標緻汽車其中的車款在2023 年被Women World Car of the Year 女性世界風雲車評選評為2022 的年度風雲車，當中來自40個國家，共56為女性車媒作評審，最終Peugeot 的車款突圍而出成為勝出者。而重點是該品牌應該也很清晰是被女性所喜歡。

在2022年的時候他們亦有為自己的品牌作破格宣傳，發起「Girls like cars too」的宣傳，希望打破只有小男孩才喜歡玩玩具車，男性才是更好的駕駛者的刻版印象。當中的一項宣傳活動是設立獨立網站讓女孩可以把自己收到不要的現具可以向Peugeot 交換成品牌的小車玩具，鼓勵她們可以玩玩具車。據稱該活動開始後數天以破百萬流瀏量，做成空前的成功。

其實現在性別很平等，道路上也有很多女性司機，但比較少有品牌會向大眾宣傳女性都可以成為好司機，Peugeot 此舉肯定會收獲很多女性歡心，會更加留意她們的品牌。

所以說知道自己的目標市場是提升業績的關鍵，有時候我們在計劃自己的生意營銷策略時都要大膽一點和集中一點。

希望2024 年大家都繼續進步！