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24/01/2024

賣了樓的人唔係咁輕易買得番

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  • 湯文亮

    湯文亮

    在澳門出生、長大的湯文亮，1969年中學畢業後來港入讀浸會書院，一年後遠赴加拿大求學，1976年回港，與胞姊廖湯慧靄女士及胞弟湯子亮先生合組公司，後來演變成「紀惠集團」，今年初更上了福布斯榜(香港區)，排行第25。湯博士經常在網上及報章發表文章，網上點擊率超過20億人次，湯博士已經寫了九本著作，包括紅極一時「細價樓爆煲論」。2016年，香港浸會大學頒發了「榮譽大學院士」給湯博士，以彰顯其傑出的企業家精神及領袖才能。

    樓市亮話

    本欄每周三更新

　　有不少業主在這兩年賣了自住單位，見到現在樓價跌了20%，而租住的單位又差不多到期，打算再買番一個住宅單位。如果有很多錢做首期，甚至可以full pay，買樓的確唔難，但如果要問銀行借錢，便會發覺現在很難買樓，因為銀行貸款要求相當高，賣了樓的業主未必符合資格，到最後惟有繼續租樓，如果樓市反彈，他們隨時會由贏家變輸家，就算現在有盈利，都只是紙上富貴。打算賣樓的人真係要三思而後行。
　
　　很多人唔明白，銀行都要做生意，按揭生意是最安全。問銀行借錢買樓不會有甚麼困難，在正常情況下是沒有錯，但銀行並不是一年365日都會借錢畀人買樓。一般來說，在年初比較積極，導致樓市會出現小陽春，但今年比較困難，唔好講第一季，甚至全年都很難問銀行借錢買樓。所以，即使賣了樓的人見到一個筍盤，買下來就是一個贏家，但最後會發覺借唔到錢，變成蜑家雞見水，有得睇冇得飲。

 

在樓市低迷時，銀行批按揭會更審慎，所以見到筍盤也不一定可買到。(Shutterstock)

　
　　有人話，銀行不會永遠唔做生意，總有一日不但會借錢畀人買樓，仲有回贈畀借錢的人。我相信這個日子一定會到來，而且不用等太久，不過，到那時候，一定會有很多準備買樓的人一齊買樓，銀行方面沒有問題，但業主見到多人問價買樓，立刻會吊起不賣，在需求大增供應減少之下，樓價很容易急升，那些賣了樓以為可以大賺的人，到最後就算可以買番樓，都會發覺得個桔，如果唔買，當樓價升超過賣出價，那些人就會變成輸家，他們會覺得非常唔抵，在樓價下跌時唔係唔想買樓，只是搵唔到銀行做按揭。所以，如果唔係有很多錢可以隨時買番樓，都唔好咁輕易賣走自住單位，因為要買番是很因難的。

 

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