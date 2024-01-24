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24/01/2024

GLOBAL Wednesday｜美國選情左右減息取態？｜拆解Netflix業績｜比特幣今年減半利好有限？

#減息 #聯儲局 #Netflix #NFLX #AMZN #美股 #hot talk 1點鐘 #黃偉康 #AMD #COST
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嘉賓：資深財經分析師　黃偉康

 

　　市場雖正推遲美國首次減息時間表，惟減息取態不變；正值美國大選之年，有市場人士擔心若前總統特朗普重掌白宮，將強硬執行保護美國政策，包括增加關稅﹑減低企業稅等，同時擔心特朗普政府或影響聯儲局的獨立性，甚至左右局方減息決定，成美股整體前景暗湧。線上平台股Netflix公布上季及去年業績，第四季收入及訂閱用戶均勝預期，反映集團力谷用戶措施終見效？行政總裁對前景看得相對樂觀，今年要達成五成以上純利增加，需具備甚麼條件？Netflix同時公布擲數十億美元奪得WWE Raw(世界摔角娛樂)美國獨家轉播權，為公司首次進軍大型現場直播節目。然而主要競爭對手亞馬遜(AMZN)所狷的更﹑有40多個知名道動大賽的轉播權，包括美國職棒大聯盟MLB、美國職籃NBA、職業冰球NHL等4。體育直播轉播權之爭，Netflix起步始終太慢？比特幣(BTC)價匿格續回至3.9萬美元的七周低位，為何近期股價未反映減半的利好因素？

 

 

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