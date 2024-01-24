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24/01/2024

日本魚市場｜實試高知弘人市場「全天侯美食大牌檔」4大食店推薦！米芝蓮廚師主理、1,200円歎獲獎吞拿魚、 即場燒炙烤鰹魚

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    Katty

    資深旅遊人，曾於《U Magazine》、《新假期》出任高級記者及高級編輯，主攻日本線。自小喜歡日本，美食、風景、溫泉、時裝、雜貨、動漫、日劇、偶像……瓣瓣鍾意！最愛分享最新、最人氣、最捐窿捐罅日本旅遊資訊，不視日本為「家鄉」，視日本為「主場」。

    主場·日本

    逢星期三刊出

　　香港人去日本旅行最愛就是到市場食海鮮，東京的築地市場、大阪的黑門市場、札幌的二条市場等，無論任何時間前往，都總會見到香港的遊客！不過，去市場，都要早起身去幫襯，而且通常都要拿著邊走邊吃，沒有太舒適的坐位。而高知市中心的弘人市場（ひろめ市場）就非常貼心，除了是全天候——冬天有暖氣、夏天有冷氣、風大雨大都不怕，更設有400多個舒適的座位，最重要是遊客可以一次過食勻場內不同的美食，毋須搬位，同行親友就算各有不同的喜好都可以齊齊食，所以吸引很多遊客幫襯，同時亦極受當地人喜愛。

 


弘人市場的位於商店街及高知城旁邊，非常方便，無論遊客或是當地人都很喜歡幫襯。（圖片來源：Katty拍攝）

 

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　　全場共有60多個攤檔，供應各式各樣的高知地道美食，如炙烤鰹魚、刺身、燒鳥及甜品等，選擇及種類都非常多，全部的價錢都很大眾化，而且都很新鮮，香港人一定喜歡！雖然營業時間很長，但晚上6至9時人流很多，建議先行一圈，揀好想吃的東西，再找座位，留一個人擺位，其他人可以四出買食物，只要告訴店家枱號，煮好之後自然有人送到你面前！大部分香港人都不是太認識高知的美食，只知道有「灸烤鰹魚」，其實高知還有很多海產，如鯛魚、吞拿魚等，我剛剛於上個月去過，覺得以下幾個攤檔都很不錯，絕對值得試試。

 


場內的氣氛非常熱鬧，有點似我們的大牌檔。（圖片來源：Katty拍攝）

 

弘人市場（ひろめ市場）

地址：四國高知県高知市帯屋町二丁目3-1

營業時間：星期一至六 10am-11pm、星期日 9am-11pm（各店略有不同）

網址：www.hirome.co.jp

交通：路面電車「大橋通駅」下車步行5分鐘

 

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