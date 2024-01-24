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24/01/2024

大帽山零下2度結冰！TVB記者穿絨褸報道頭髮結冰被網民笑：貪靚著絨褸？與Now TV記者衣著成對比

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Text: 娛樂組 Photo: IG/TVB/Now TV

　　本港昨日受強烈冬季季候風及廣闊雲雨帶影響，清晨天氣嚴寒，市區氣溫下降至6度左右，大帽山更錄得零下2.2度，山頂被大霧籠罩之餘，更出現結冰現象。

 

　　在嚴寒天氣下，TVB新聞記者梁永祥上大帽山報道及採訪登山人士，不過從畫面中可見，他並沒有穿太厚的禦寒衣物，穿上絨褸，戴上頸巾及手套，頭髮結冰之餘，更是凍到要除下眼鏡報道。有網友見他衣衫「單薄」，絨褸又不能防水，擔心他不夠暖會凍親，留言：「陰功豬，凍到眼鏡都戴唔到」、「-2.2度貪靚著絨褸？」、「帽都唔戴」、「畀人整蠱？」亦有人讚他專業，在寒冷天氣下面不改容地完成報道。

 

 

　　而Now TV記者陳樂陶亦有上大帽山報道嚴寒天氣，現場可見山上大風且伴有雨粉，山上部分草和樹葉結冰，記者的風褸都已結冰。穿上風褸及戴帽的陳樂陶頭髮亦結冰，「大帽山有幾凍，睇我頭髮就知。我哋企喺度大約兩小時，頭髮已經結冰，所以大家都係聽消防處呼籲，千祈不要登山。」

 

 

　　梁永祥在2014畢業於樹仁大學新聞與傳媒學系，之後曾入TVB做財經記者，2021年獲晉升為首席記者。不過他在2022年4月離巢，過檔HOY TV任職助理編輯及採訪主任（地產），梁永祥在2022年11月與前明珠台新聞記者及主播鄧詩穎結婚，而鄧詩穎在去年11月離開TVB，未幾梁永祥就重返TVB。鄧詩穎都有Cap圖放IG表揚老公及攝影師的辛勞，更放閃指老公所戴的手套正是她所送，認真甜蜜。

 

 

　　另外，《東張西望》都有派員上大帽山，不過就似乎是解封後才到達，黃耀英同樣穿上絨褸加頸巾上陣，再戴埋冷帽，幸好他採訪大帽山小食亭的蓮姐，當時氣溫已經差不多升至7度。

 

轉載自: 晴報

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