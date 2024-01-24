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24/01/2024

馬浚偉Facebook列14項銜頭被網民抽水恥笑！大方親解背後原因！原來同騙案有關？

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Photo: 大會提供、Facebook

　　新城廣播擔任首席營運總監馬浚偉先生，受到市民及網民關注。近日有網民發現馬浚偉嘅facebook個人簡介列出共十四項公職，覺得佢自大到自卑先會「曬銜頭」，更以此作二次創作，引起唔少討論。馬浚偉就冇因為咁「遷怒」網民，仲大方親解自己咁做嘅原因。

 

原來係因為咁！

 

　　馬浚偉表示佢都有留意到大家指佢「曬銜頭」嘅討論，今日就親自解釋。馬浚偉指喺一個月前，突然有人問到佢係咪某個會嘅成員，就係因為咁先發現原來有人假冒佢，當中更涉及金錢瓜葛，而佢根本就冇加入對方所講嘅機構。馬浚偉鑑於近年網絡騙案大增，喺佢喺一個月前決定將自己所屬屬會及相關職銜清晰地列於Facebook ，阻止不法之徒假冒，以免再有人魚目混珠，先咁高調公開。馬浚偉相信不法之徒正正係睇中佢身兼多項公職，容易令人混淆，而依家咁樣一切就非常透明，大家都唔使再估估下。

 

　　馬浚偉又指現全職於新城工作，上任前已向新城廣播及總公司申報所有公職，公開佢頭銜都可以保障公司、相關機構、公眾同自己，係有「公共性」。佢又提到日後如有其他公職再加添，佢都會繼續於社交媒體作出更新。

 

 

　　而對於有網民將其公職列表作「二次創作」，馬浚偉都大方表示覺得好有趣，而「二次創作」已不是第一次發生在他身上，佢亦唔會介意。當年於 TVB 拍攝電視劇《蒲松齡》時，馬浚偉被網民惡搞成「如夢初醒獸」；之前於劇集《守業者》浸於水中，咁啱天文台當時發出黃雨警告，網民就將兩者連結，指「每次落雨落到水浸都只係黃色暴雨警告」，配上惡搞對白，令馬浚偉「黃雨代言人」。

 

轉載自: 晴報

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