職場女王Son姐｜因為你悲觀！恒指樓價跌高官未驚過？先完事再完美是香港的管理之道？

香港經濟環境有幾差，各行各業生意有幾難做，大家有目共睹，事實擺在眼前，不是叫口號說繽紛繽紛就會繽紛的！當然高官之所以叫高官，高高在上的當然是堅離地的，感受不到民間疾苦是自然的。所以恆生指數就發揮到功用，恆生指數穿底所有企業股價下跌，高官們甚麼都可以看不見，作為直至目前為止都不是遺址的國際金融中心的香港，民生疾苦可以視而不見或者視若無睹，恒生指數時時刻刻日日擺在眼前。市民騰騰震，高官們淡定未驚過，真正高下立見，擺度明無知的小市民小題大做，思想眼界狹窄悲觀，看不到這個是撈底的好機會！

講起上來香港人真的很難服侍，橫蠻無理很丟人。樓價高企的時候怨聲載道樓價高買不起，買得起都因為供應少搶不到！終於有今日，等到發展商劈價促銷樓價跌大把供應，竟然不是把握機會鬥快搶貨入市？怕樓價跌勢未止？怕飯碗不保無錢供樓？不怕得罪大家講句，真的被貧窮限制格局，香港人，醒醒啦，即使看不到都能夠感受得到完善了選舉制度的香港，政局穩定，由亂入治步入由治及興，香港政府深謀遠慮，知道大家一窩蜂出外旅遊，怕飛機起飛不夠跑道，急市民所急，起定第3條跑道等運到。知道香港人喜歡北上振興國內大灣區消費，過年期間24小時通關，幾從善如流？小紅書的威力，不容忽視！

香港人明知本地經濟一潭死水，生意萎縮的結果一定是結業裁員，大家飯碗肯定不保的情況之下，堅持不留港消費，香港賺錢北上消費，報效國家義不容辭，用行動代替說話有幾熱愛祖國！誰敢說香港人不愛國？所以23條根本用不著，立了亦無用武之地！

今次垃圾徵稅，政府真係好，聽到市民反對聲音，從善如流立即推遲實施日期4個月。其實政府堅持4月1號去馬不改期，香港人可以點？Better done than perfect、先完事再完美呀！大家識唔識呀？哈！原來not yet done兼未完事？民生的事，關政府高官甚麼事？香港就是死在一班沒有can do spirit，失去了迎難而上靈活變通的香港人手上！香港精神獅子山精神，俱往矣，冚旗了！

題外話，這個政府真幽默，當初揀4月1號愚人節推行，細節不清不楚，各個部門互相卸責，高官公然發晦氣，全香港人一齊估估嚇嚇，幾可笑呀？大家竟然唔識笑？咁係因為你悲觀！完！