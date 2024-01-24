  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
職場
職場女王
小薯茶水間職場英語教室玄來更精彩行政人員有種生活風水蔣知識命運占星台我做Marketing辦公室政治廣告背後銷售達人飛凡年輕夢HR唔易做裳色．惜裳英倫出走日記
關鍵字：數碼營銷 創業 OL 管理 Fintech Smart Living

24/01/2024

職場女王Son姐｜因為你悲觀！恒指樓價跌高官未驚過？先完事再完美是香港的管理之道？

#23條 #管理學 #選舉制度 #發展商 #北上 #經濟 #垃圾徵稅 #獅子山精神 #Pantry熱話 #樓價
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章

　　香港經濟環境有幾差，各行各業生意有幾難做，大家有目共睹，事實擺在眼前，不是叫口號說繽紛繽紛就會繽紛的！當然高官之所以叫高官，高高在上的當然是堅離地的，感受不到民間疾苦是自然的。所以恆生指數就發揮到功用，恆生指數穿底所有企業股價下跌，高官們甚麼都可以看不見，作為直至目前為止都不是遺址的國際金融中心的香港，民生疾苦可以視而不見或者視若無睹，恒生指數時時刻刻日日擺在眼前。市民騰騰震，高官們淡定未驚過，真正高下立見，擺度明無知的小市民小題大做，思想眼界狹窄悲觀，看不到這個是撈底的好機會！

 

　　講起上來香港人真的很難服侍，橫蠻無理很丟人。樓價高企的時候怨聲載道樓價高買不起，買得起都因為供應少搶不到！終於有今日，等到發展商劈價促銷樓價跌大把供應，竟然不是把握機會鬥快搶貨入市？怕樓價跌勢未止？怕飯碗不保無錢供樓？不怕得罪大家講句，真的被貧窮限制格局，香港人，醒醒啦，即使看不到都能夠感受得到完善了選舉制度的香港，政局穩定，由亂入治步入由治及興，香港政府深謀遠慮，知道大家一窩蜂出外旅遊，怕飛機起飛不夠跑道，急市民所急，起定第3條跑道等運到。知道香港人喜歡北上振興國內大灣區消費，過年期間24小時通關，幾從善如流？小紅書的威力，不容忽視！

 

　　香港人明知本地經濟一潭死水，生意萎縮的結果一定是結業裁員，大家飯碗肯定不保的情況之下，堅持不留港消費，香港賺錢北上消費，報效國家義不容辭，用行動代替說話有幾熱愛祖國！誰敢說香港人不愛國？所以23條根本用不著，立了亦無用武之地！

 

　　今次垃圾徵稅，政府真係好，聽到市民反對聲音，從善如流立即推遲實施日期4個月。其實政府堅持4月1號去馬不改期，香港人可以點？Better done than perfect、先完事再完美呀！大家識唔識呀？哈！原來not yet done兼未完事？民生的事，關政府高官甚麼事？香港就是死在一班沒有can do spirit，失去了迎難而上靈活變通的香港人手上！香港精神獅子山精神，俱往矣，冚旗了！

 

　　題外話，這個政府真幽默，當初揀4月1號愚人節推行，細節不清不楚，各個部門互相卸責，高官公然發晦氣，全香港人一齊估估嚇嚇，幾可笑呀？大家竟然唔識笑？咁係因為你悲觀！完！

 

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

【訂閱有賞】25度生活YouTube頻道 暖暖冬日賞你etnet 30週年珍藏版2024年曆卡 + keroppi加大版毛毯！► 立即訂閱

我要回應

更多職場女王文章

你可能感興趣

#23條 #管理學 #選舉制度 #發展商 #北上 #經濟 #垃圾徵稅 #獅子山精神 #Pantry熱話 #樓價

更多職場文章

放大顯示
吾港吾知

職場新常態

最緊要健康

精選文章

投票區

DIVA CHANNEL

  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
etnet Chill

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

2024生肖運程Part2: 屬龍、馬多意外？屬蛇、羊多是非？邊個生肖有機會升職？呢個生肖生肖一定要避免水上活動！

【訂閱有賞】訂閱健康好人生YouTube頻道 賞你etnet 30週年珍藏版2024年曆卡 + etnet精美筆記本

龍年九運賞你財到福到！收睇行運攻略，贏走7-Eleven現金券或姆明環保袋！

etnet.com.hk