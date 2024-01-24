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24/01/2024

肥媽激罕拍片狂鬧政府政策！指垃圾徵費「垃圾」：根本唔係分類，係製造混亂！

#垃圾徵費 #肥媽 #Maria Cordero #影視娛樂 #政府 #分類回收 #膠袋 #分類 #教育
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　　肥媽（Maria Cordero）出名支持政府，過往獲邀出席不少政府舉辦的活動公開獻唱，大受市民歡迎。一向敢言的她近日就政府垃圾徵費的政策發聲，特別拍片放上YouTube，竟然激罕唱反調狂鬧相關政策是「垃圾」，一邊鬧一邊情緒激動，網友們都紛紛留言稱大快人心。

 

 

　　肥媽影片名為「對於政府準備推行的垃圾徵費議題 真係我都想發表下意見」，連日來被網民瘋傳，肥媽在片中被問到對垃圾徵費的事，她怒斥：「垃圾囉！癡線呀！你唔畀人用黑膠袋，要用佢哋啲膠袋，已經同環保背道而行啦，變相買多啲膠袋！錢解決唔到問題呀嘛！」她認為首要是政府要先安排分類回收，「你又唔分類，但要我哋畀錢去買膠袋，住一棟大廈點分呢？一個單位得200幾呎，點同你分四個垃圾桶啫？你將你個問題掉咗畀我哋，搞到天下大亂！你係解決問題嘅人，你要諗辦法幫我哋去分類，而家分都唔分，掉晒落綠膠袋，咁請問幫咗啲咩呢？淨係買咗膠袋之嘛！」

 

 

 

 

 

 

 

 

 

　　問到是否教育不足令政策未能順利進行？肥媽說：「根本就冇政策，佢根本就叫你照做，政策係首先垃圾車都要分類，有乜理由叫我放晒落同一個袋咁！好似我煮嘢食咁，我啲廚餘如果有人收，咁我咪儲番啲廚餘囉！而家根本唔係分類，係製造混亂！綠色膠袋同普通膠袋有咩分別啫？不過綠色膠袋要錢，政府唔係想賺我哋錢呀嘛！」

 

　　對於垃圾徵費計劃推遲至八月進行，肥媽大表贊成，「梗係要推遲，你試吓4月1日實施呀啦，癲咗啦大家都...綠色膠袋同黑色膠袋有咩分別，你都係想人使錢之嘛！」

 

 

 

 

 

　　肥媽熱愛下廚，而且在家中有個直播廚房教大家入廚煮嘢食，自然產生比一般家庭更大量的廚餘，加上她育有多隻愛犬，而且家中外的花園及農地相當大，單是清樹葉和廢物的垃圾量都可想而知。

 

 

 

轉載自: 晴報

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