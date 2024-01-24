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24/01/2024

若不知紅線，又怎知人家小器？

#政是有心 #藝術發展局 #香港戲劇協會 #香港舞台劇獎
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　　「香港舞台劇頒獎禮遭到雙重封殺，香港藝術發展局停止資助活動，康文署亦拒絕提供場地。」這樣的報道手法，完全是刻意誤導。

 

　　不如先看藝發局的聲明，「有別於以往『頒獎禮』邀請戲劇界前輩及知名藝術家、政府代表、本局代表等作為頒獎嘉賓，貴會選擇邀請當時充滿新聞話題的時事漫畫家尊子（黃紀鈞）及前港台記者蔡玉玲女士等擔任本屆頒獎嘉賓；加上台上兩位主持人以『紅橋』、『紅線』為話題，意有所指、語帶雙關。如果以此手法引起公眾及媒體注意及製造社會話題，本局不能苟同」。

 

　　即是說頒獎禮由藝發局在上世紀末資助香港戲劇協會至2022年間，從來沒問題，到了2023年才出問題。其中最主要的既有邀請嘉賓的身份問題，以及主持人玩「紅線」的手法問題。

 

　　先講頒獎嘉賓身份，劇協在頒獎禮請了備受關注的尊子和蔡玉玲，會長馮祿德說尊子的職業是漫畫家，「漫畫唔係藝術咩？」，而蔡玉玲是紀錄片編導，「電影唔係藝術咩？」。

 

　　這是偷換概念，現在爭議的焦點不在他們職業是甚麼，而在於他們過去做過甚麼。

 

　　主辦單位有你的職責，你請得尊子和蔡玉玲做頒獎嘉賓，已經代表你有想法。不要說你不知道，你只可裝作不知道。

 

劇協上周五舉行記者會，回應藝發局對香港舞台劇獎頒獎禮的聲明。（劇協fb圖片）

 

　　馮祿德問：「究竟條線喺邊？咁寬容、真誠嘅頒獎禮都觸礁，咁點做創意？」

 

　　紅線在哪裏？你是知道的。

 

　　如果真的不知道紅線在哪的話，為甚麼不拿著當晚頒獎禮錄影，去詢問/質詢藝發局？

 

　　如果不知道，你就不會問！

 

　　如果不知道，又何來設計一條紅橋，叫人去踩？

 

　　如果不知道，又怎會說不能接受？你不會立刻問問藝發局究竟出了甚麼事嗎？

 

　　你既然不知道，為甚麼不先了解出了甚麼事嗎？反而說不能接受。

 

　　說不能接受，就證明你是知道的，因為你分別到甚麼叫「不能接受」和「可以接受」。

 

　　若不知紅線，你不就是繼續創作便是，何來香港藝術界現時所面對的所謂困境？

 

　　可惜自己人（莊梅岩）說漏了嘴：「我哋只能示範一次，原來藝發局係小器到呢個地步⋯⋯」

 

　　這不是正好說明，你們其實是知道紅線在哪的，而且擺明車馬去玩紅線，結果搞到了批錢給你們的藝發局。好了，玩了紅線，搞到人家，還說人家小器，那麼人家減你資助，很正常；原來你們更小器，開記者會鬧人家。

 

　　請問一句，你問人家攞錢，用人家的錢駡人家，是否有道理？你用自己錢，沒人理你；但你用政府公帑，便要接受有條件的監管，這是合情合理合法。

 

　　有本事的就明目張膽去挑戰紅線，而不是偷雞摸狗般單單打打，這才是自封創作人的悲哀。

 

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