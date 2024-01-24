iOS 17.3｜Apple iOS 17.3必知4大新功能！iPhone防盜新功能「失竊裝置保護」實用！教你3 Steps保障信用卡資料

每次大家一見到Apple iOS可以更新，都會在想「到底要不要更新」，更會想知道更新後有甚麼新功能。而早前Apple日前發布iOS 17.3，當中加入了不少新功能，而其中一項更大大提高了用戶資料的安全性，即睇到底iOS 17.3有甚麼新功能！

早前Apple公布了iOS 17.3，大家有沒有考慮過更新呢？今次iOS 17.3有4大重點新功能，包括失竊裝置保護、鎖定畫面、音樂共同編輯播放列表及AirPlay，到底有甚麼新玩法呢？

Apple iOS 17.3新功能│1.失竊裝置保護

第一項更是最重要的，就是「失竊裝置保護」，Apple指出「失竊裝置保護」可為你保護帳户和個人資料多一層保障，就算iPhone 被盜或不見了，都可以保護個人資料。大家啟用「失竊裝置保護」後，當iPhone不在住所和公司等熟悉地點，部分功能會設有額外的保安要求：

Face ID 或 Touch ID 生物識別認證：部分操作好像是取用已儲存的密碼和信用卡需要透過 Face ID 或 Touch ID 進行一次生物識別認證。大家是無法透過密碼替代或備用方法進行操作。

保安延遲：部分保安操作例如更改Apple ID密碼，會需要等待一小時，然後再進行第二次Face ID或Touch ID認證。

如果大家的iPhone 位於熟悉的地點，系統便不會有以上的額外步驟，可如常使用裝置密碼。如果大家想用這項功能，大家記得要開啟，方法十分簡單：

前往「設定」，然後點一下「Face ID 與密碼」 輸入裝置密碼 點一下以開啟或關閉「失竊裝置保護」

啟用「失竊裝置保護」後，當 iPhone 並非位於熟悉地點，你便必須先使用 Face ID 或 Touch ID 來認證，相關操作包括：

使用儲存在「鑰匙圈」的密碼

使用儲存在 Safari 的付款方法 (自動填寫)

關閉「遺失模式」

清除所有內容和設定

申請新的 Apple Card

查看 Apple Card 虛擬卡號碼

在「銀包」進行部分 Apple Cash 和「儲蓄」操作 (例如 Apple Cash 或「儲蓄」轉帳)

使用 iPhone 設定新裝置 (例如「快速開始」)

啟用「失竊裝置保護」後，你可能需要等待一小時，才能使用 iPhone 對重要的保安設定或 Apple ID 作出變更。大家要用 Face ID 或 Touch ID 認證及等待保安延遲結束，才能更新如以下各項的設定： 更改 Apple ID 密碼

登出 Apple ID

更新 Apple ID 帳户保安設定 (例如加入或移除受信任裝置、「還原密鑰」或「還原聯絡人」)

加入或移除 Face ID 或 Touch ID

更改 iPhone 密碼

重設所有設定

關閉「尋找」

關閉「失竊裝置保護」 所以想保護個人資料的人，一定要試試「失竊裝置保護」，可以多一層保障！

Apple iOS 17.3新功能│2.鎖定畫面

第二樣更新就是背景圖片，在背景圖片上，大家可以看到有全新的 Unity 背景圖片，這是向黑人歷史和文化致敬。這些背景圖片由黑色底色，再配上色彩繽紛的圖案，十分漂亮。如果大家想換這些做背景圖片的話，方法十分簡單：

前往「設定」，然後點一下「背景圖片」 新增背景圖片 就會看到 Unity 背景圖片

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